Когда ожидаются пики заболеваемости коронавирусом в Украине – исследование

В первые дни мая количество новых инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине выйдет на пологий максимум. Об этом свидетельствует "Прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 28 апреля – 5 мая 2020 г. и анализ возможных сценариев развития эпидемии в период 6 мая – 5 июня 2020 г.", опубликованный на сайте Национальной академии наук Украины.

Так, больше всего новых случаев, согласно исследованию, следует ждать 2-5 мая 2020 г., а пик летальных случаев – в 3-10 числах. Сообщается, что после достижения пика заболеваемости (медианное значение 500 случаев) снижение новых случаев инфицированных будет наблюдаться до 5 июня (до медианного значения 380 случаев, при прогнозируемом диапазоне в 220-610). А медианное значение летальности - 12 случаев – ожидает снижения также к 5 июня (до медианного значения 9 случаев при в диапазоне 6-17).

В исследовании говорится, что эпидемия в Украина движется близко к траектории Швеции и Польши с некоторым опозданием. При этом наша страна раньше относительно начала эпидемии ввела карантин, и это является весомым сдерживающим фактором роста заболеваемости. По информации ученых, остановка эпидемии в странах, которые успешно прошли первую волну, происходит именно за счет ограничения социальных контактов

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Минздраве рассказали, кто чаще всего умирает из-за коронавируса в Украине.

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