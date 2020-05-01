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Калиниченко: Благотворительная помощь медучреждениям Закарпатья от Медведчука помогла снизить заболеваемость коронавирусом до минимума

По мнению публициста, помощь Виктора Медведчука жителям и медперсоналу Закарпатья была оказана своевременно

сегодня, 14:00
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Калиниченко: Благотворительная помощь медучреждениям Закарпатья от Медведчука помогла снизить заболеваемость коронавирусом до минимума

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине был бы значительно меньше, если бы отечественные политики начали предоставлять помощь украинцам раньше, как это сделал Виктор Медведчук. Такую точку зрения выразил политический аналитик, общественный деятель и публицист Алексей Калиниченко, комментируя прибытие медицинского груза из Китая. 

"Сегодня украинский самолет – гордость украинского самолетостроения "Мрия", наконец-то, послужил и Украине. Прибыл медицинский груз из Китая в Украину, около 12  тонн – это медицинские препараты, маски", – отметил Калиниченко.

Общественный деятель убежден, что Украина первой должна была получить средства для борьбы с коронавирусом, используя такую летательную машину. 

"В результате того, что помощь была оказана не вовремя, мы видим  сейчас высокий уровень заболеваемости коронавирусом. У нас очень слабая обеспеченность медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты. Статистика показывает, что от вируса, в первую очередь, страдают медики. В будущем нам все равно придётся сталкиваться с такой проблемой, как вирусная инфекция, поэтому власти должны обеспечить всем необходимым медиков для того, чтобы они могли спокойно, комфортно и профессионально работать и лечить больных", – сказал публицист. 

Калиниченко также рассказал о благотворительной помощи в борьбе с коронавирусом, которая была оказана вовремя и заранее.

"Это благотворительная помощь медицинским учреждениям Закарпатья от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и лично от Виктора Медведчука. В марте–апреле на поддержку больниц Закарпатской области были направлены средства индивидуальной защиты, поэтому там не такой высокий процент заражения медицинского персонала. Надеюсь, что этот опыт будет взят на вооружение в будущем, для того, чтобы избежать высокого уровня заражения среди медперсонала", – отметил эксперт. 

Напомним, в марте–апреле больницам Закарпатской области была направлена вторая помощь от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, в которую вошли средства индивидуальной защиты: 1 000 защитных костюмов-комбинезонов для медицинских работников; 500 литров антисептика; 12 000 защитных смотровых перчаток; ПЦР-тесты производства Австрии.

Вместе с тем жители Закарпатья получили 150 тысяч защитных масок. Всем семейным врачам Закарпатской области доставили средства индивидуальной защиты. Каждый из них получил: комплекты медицинской одежды врача-инфекциониста; бахилы; шлем эпидемический; защитный прозрачный экран для лица; специальные защитные очки. 

Кроме того, было передано по 10 тысяч масок в Полтаву, Харьков, Херсонскую и Николаевскую области, 15 тысяч медицинских масок также отправили в Черкасскую область. 


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