Коронавирус на Луганщине: власти «держат удар» или скрывают реальную ситуацию

Еженедельные сводки Минздрава указывают на то, что в Луганской области – самая благоприятная по Украине статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в этом регионе всего лишь 37 заболевших и ни одного летального исхода. Для сравнения – в соседней Донецкой области – заболевших в два раза больше, а в Харьковской – в 10 раз. В так называемых "ДНР" и "ЛНР" – 120 и 119 заболевших, соответственно.



Луганский губернатор Сергей Гайдай даже обратился к Премьер-министру с просьбой раньше, чем в остальной Украине, снять санитарные ограничения по коронавирусу, потому что, как он выразился, Луганщина "держит удар" COVID-19.

По мнению луганского активиста Дмитрия Снегирева, дело точно не в том, что руководство области приняло какие-то особые карантинные меры. Так, прошло уже более 50 дней карантина, а в Луганской области до сих пор не организовано место обсервации людей, которые возвращаются в Украину через пограничный пункт в Меловом. По данным Луганского погранотряда только за последний месяц из России через этот КПП прошло более 280 человек и никто из них не делал тесты на COVID-19.

В области работают супермаркеты, но практически нигде на делается температурный скрининг, нет контроля за социальной дистанцией и масочным режимом. Хотя все рынки были закрыты без всяких объяснений и условий. И кстати, несмотря на разрешение Кабинета Министров о возобновлении работы продовольственных рынков с 1 мая, в Луганской области, до сих пор, ни один рынок открыться не смог.

2 мая в Луганской области признали, что появился первый инфицированный коронавирусом медицинский работник. Как считает заместитель северодонецкого городского головы Алексей Светиков это не удивительно, учитывая низкий уровень обеспечения медицинского персонала средствами индивидуальной защиты.

Данные о том, что Луганская область хуже всего в Украине обеспечена медицинскими ресурсами для борьбы с коронавирусом отображена и на интерактивной карте медицинского обеспечения от YouControl. На этой карте данные автоматически анализируются системой и рассчитывается показатель на сколько дней хватит ресурсов опорных больниц, соответственно по алгоритму МОЗ и при условии линейного развития заболевания вирусом.

По данным мониторингового сервиса YouControl от 29 апреля, Луганская область была обеспечена медицинскими ресурсами на 0,5455 дней. Менее чем на сутки – последнее место в Украине. По количеству тестов на тысячу человек Луганская область, так же на последнем месте. Врачи Луганщины в социальных сетях пишут, что ситуация в больницах и в целом с пандемией катастрофическая. Но боятся обнародовать данные, так как это грозит не только потерей работы, но и уголовным преследованием от СБУ – за "распространение фейков о коронавирусе". В таких условиях возникают сомнения, что официальные данные, которые подаются Луганской ОГА отвечают реальному положению дел.

На сайте Луганской ОГА регулярно публикуются новости, о том, что руководитель региона Сергей Гайдай раздает вместе с благотворителями СИЗ, сам за свои средства покупал три бесконтактных термометра и несколько штук защитных комплектов, и даже за свой счет застраховал от коронавируса всех врачей.

Но, врачи скорой помощи и опорных больниц всё равно интересуются в социальных сетях у головы ОГА, почему они не обеспечены государством необходимыми защитными средствами и ожидают от губернатора более серьезного участия в решении проблем местной медицины.

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