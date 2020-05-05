Медреформа в ее нынешнем виде означает увольнение 50 тыс. медработников и закрытие 300 больниц, – глава Минздрава Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская реформа в том виде, в каком мы ее получили, не предвещает ничего хорошего ни для пациентов, ни для медиков. Об этом информирует Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

По словам министра, реформа медицины в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытия 332 больниц. Поэтому, если ничего не изменить, то массовое увольнение приведет к катастрофическому росту смертности, и в частности стремительному распространению таких болезней, как туберкулез, считает Степанов. А доступ миллионов украинцев к нормальному медобеспечению, добавил глава Минздрава, будет затруднен.

Поэтому по поручению президента Украины Владимира Зеленского Минздрав модифицирует нынешнюю реформу. Сообщается, что изменения будут способствовать как медикам, так и пациентам. В частности планируют всем учреждениям здравоохранения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, предоставить финансовый ресурс из государственного бюджета не меньший, чем в 2019 году. Кроме того, с 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться новые пакеты: первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях, 4 пакета для лечения COVID-19. Тогда как с 1 июля планируют повысить зарплату медикам (на это нужно дополнительно 11 млрд грн). А уже с 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, она поможет определить состоятельность и эффективность госпитальной сети. Также с этого числа Минздрав начнет разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.

Отмечается, что со следующего года заработают новые медицинские тарифы, которые будут основываться на рыночных зарплатах для медиков и качественных стандартах оказания медицинских услуг.

Как сообщалось, в Украине разрешили проводить плановые операции.

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