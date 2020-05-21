Минздрав приказал испытывать на украинцах сомнительное лекарство от Covid-19 – СМИ

Министерство здравоохранения Украины одобрило проведение исследований отечественного препарата "Амизон Макс" в семи медучреждениях страны. Об этом сообщает "Думская".

Сообщается, что "Амизон Макс" производит столичная компания "Фармак" с 1996 года. Фармацевтическая компания принадлежит одной из самых богатых женщин Украины - Филе Жебровской.

Как сообщают журналисты, препарат содержит йод и изначально позиционировался как ненаркотический анальгетик. В середине 2000-х ему начали приписывать противовоспалительные, жаропонижающие и иммуномодулирующие свойства. Кроме того, "Амизон" якобы выводит из организма токсины и защищает печень.

"За пределами бывшего Советского Союза "Амизона" никто не сертифицировал, Всемирная организация здравоохранения не включала препарат в свои рекомендации. Не упоминается он и в специализированных зарубежных изданиях. Исследования лекарства, которое продается уже четверть века, проводились только в небольших (до 100 человек) группах", - отмечает издание.

Как отмечается, в украинских аптеках упаковка "Амизон Макс" стоит около 80-90 грн. Его часто выписывают вместе с другими препаратами при лечении гриппа или ОРВИ, указывая, что он замедляет развитие вируса в организме.

"Но, судя по всему, это обычное плацебо", - подчеркивает издание.

Как сообщалось, препарат "Протефлазид", производства компании "Экофарм", которым предлагают лечить Covid-19, не имеет научных подтверждений эффективности. В качестве лекарства за 300-600 грн людям продают обычный спирт (96%), в котором разведены две травы: щучка дернистая и вейник наземный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!