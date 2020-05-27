Украина начала тестировать методом ИФА: что он предполагает

В Украине начали тестирование на коронавирус COVID-19 методом ИФА - иммуно-ферментного анализа. Об этом информирует в Telegram-канале Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Сообщается, что по состоянию на 27 мая провели 1 355 тестов. ИФА-тестирование сейчас проводится в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве.

Как пояснили в ЦОЗ, с помощью этого вида анализа определяется комплекс антиген-антител, который вырабатывается, когда организм поражен вирусом. Так, метод определяет иммуноглобулины двух типов: M и G. Если оказывается M, то это говорит об остром процессе заболевания, а G – человек переболел или заразился вирусом и выработались антитела к этому заболеванию.

В ЦОЗ рассказывают, что ИФА-тестирование может проводиться пациентам с симптомами COVID-19 или пневмонией, а также контактным лицам или тем, кто нуждается в плановой госпитализации и/или операции. Также метод рекомендуем медицинским работникам, которые работают с больными COVID-19, работникам лабораторий, которые обрабатывают образцы на коронавирус, работникам патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, которые принимают участие в вскрытии тела, в том числе взятии образцов секционного материала, а еще сотрудникам Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и другим медицинским и фармацевтическим работникам.

"Если ИФА-тестированием у человека будут обнаружены антитела, он должен будет сдать образец для ПЦР-диагностики, - говорится в сообщении. - Учитывая то, что в частности медики, работники Нацгвардии и Нацполиции должны проходить диагностику регулярно, ИФА-тестирование поможет снизить нагрузку на ПЦР-исследования".

Кроме того, планируется проведение ИФА-тестов для тех пациентов, которые имеют симптомы коронавирус, но ПЦР-тест дал отрицательный результат.

В ЦОЗ пояснили, что отличие ИФА-тестов от ПЦР и экспресс-тестов заключается в различных лабораторных условиях и специальном оборудовании.

"При этом, анализируется сыворотка крови, а не сама кровь, как в случае с экспресс-тестами, и не материалы мазков, как в случае ПЦР, - отметили в ЦОЗ. - ИФА-тест выявляет иммунную реакцию на вирус – уровень антител. Экспресс-тесты также обнаруживают антитела в организме как ответ на антиген, однако имеют низкую чувствительность и специфичность в сравнении с ИФА-тестами".

Тогда как ПЦР-исследование обнаруживает вирус, то есть его генетический материал. Поэтому положительный результат ИФА-теста будет дополнительным основанием для проведения ПЦР-исследования.

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