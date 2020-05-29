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Главная Новости Общество медицина 360 тысяч смертей и почти 5,9 млн заболевших: коронавирус в мире
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360 тысяч смертей и почти 5,9 млн заболевших: коронавирус в мире

Во всем мире почти 3 миллиона человек продолжают болеть коронавирусом

сегодня, 00:00
Автор:

Антон Корнилов

360 тысяч смертей и почти 5,9 млн заболевших: коронавирус в мире

На момент публикации коронавирусом Covid-19 по всему миру заболели 5 865 941 человек, из которых 360 347 умерли, а еще 2 569 436 выздоровели. Таким образом, более 2,9 миллиона человек продолжают болеть коронавирусом Covid-19 по всему миру на момент публикации. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются США — 1 763 351 человек. На втором месте Бразилия — 419 340. На третьем месте Россия — 379 051. На четвертом Испания — 284 986. На пятом Великобритания — 269 127.

Примечательно, что число заболевших не всегда зависит от количества проведенных тестов на коронавирус Covid-19. Например, лидером по числу сделанных тестов на коронавирус являются США — 16 268 583. При этом на втором месте Россия — 9 701 280. На третьем месте Германия — 3 952 971. На четвертом Великобритания — 3 918 079. На пятом Италия — 3 683 144. В первую десятку также вошли Испания, Индия, ОАЭ, Турция и Канада.

Как сообщал портал "Комментарии", Бостонский марафон отменили впервые за 124 года.


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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