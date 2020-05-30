Коронавирус не останавливается: почти 6 млн заболевших и 365 тысяч смертей

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На момент публикации коронавирусом Covid-19 по всему миру заболели почти 6
миллионов человек, а именно 5 991 887. Из них 365 341 умер, а
еще 2 636 237 выздоровели. Таким образом, еще 2 990 309
человек продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили на сайте статистики Worldometers.
На первом месте по числу заболевших остаются США —
1 787 506. Они уверенно приближаются к 2 миллионам заболевших.
104 321 человек в США умер от Covid-19, а еще 504 тысячи выздоровели.
На втором месте по числу заболевших коронавирусом Бразилия —
450 079. Пандемия в Южной Америке стремительно набирает обороты.
27 276 человек умерли в Бразилии от коронавируса, а еще 193 181
выздоровел.
На третьем месте Россия — 387 623 заболевших. На
четвертом месте Испания — 285 644 заболевших. На пятом месте
Великобритания — 271 222 заболевших.
В первую десятку по числу заболевших коронавирусом Covid-19 также вошли Италия,
Франция, Германия, Индия и Турция.
Как сообщал портал "Комментарии", Франция откроет Лувр и Эйфелеву башню уже на следующей неделе.
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