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Коронавирус не останавливается: почти 6 млн заболевших и 365 тысяч смертей

Почти 3 миллиона человек продолжают болеть коронавирусом по всему миру

сегодня, 01:07
Автор:

Антон Корнилов

Коронавирус не останавливается: почти 6 млн заболевших и 365 тысяч смертей

На момент публикации коронавирусом Covid-19 по всему миру заболели почти 6 миллионов человек, а именно 5 991 887. Из них 365 341 умер, а еще 2 636 237 выздоровели. Таким образом, еще 2 990 309 человек продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили на сайте статистики Worldometers.

На первом месте по числу заболевших остаются США — 1 787 506. Они уверенно приближаются к 2 миллионам заболевших. 104 321 человек в США умер от Covid-19, а еще 504 тысячи выздоровели.

На втором месте по числу заболевших коронавирусом Бразилия — 450 079. Пандемия в Южной Америке стремительно набирает обороты. 27 276 человек умерли в Бразилии от коронавируса, а еще 193 181 выздоровел.

На третьем месте Россия — 387 623 заболевших. На четвертом месте Испания — 285 644 заболевших. На пятом месте Великобритания — 271 222 заболевших.

В первую десятку по числу заболевших коронавирусом Covid-19 также вошли Италия, Франция, Германия, Индия и Турция.

Как сообщал портал "Комментарии", Франция откроет Лувр и Эйфелеву башню уже на следующей неделе.


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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