Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 393 случая заражения

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Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 23 204 случая инфицирования
коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 393
случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 30 мая в нашей стране
из-за коронавируса уже умерли 696 человек. В то же время 9311 человек
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 929 сообщений о подозрении
заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на
COVID-19 уже достигло 57 935.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 958 случаев;
- Волынская область – 887 случаев;
- Днепропетровская область – 933случая;
- Донецкая область – 158 случаев;
- Житомирская область – 699 случаев;
- Закарпатская область – 1171 случай;
- Запорожская область – 440 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1379 случаев;
- Кировоградская область – 506 случаев;
- г. Киев – 2904 случая;
- Киевская область – 1556 случаев;
- Львовская область – 1619 случаев;
- Луганская область – 46 случаев;
- Николаевская область – 288 случаев;
- Одесская область – 883 случая;
- Полтавская область – 268 случаев;
- Ровненская область – 1680 случаев;
- Сумская область – 168 случаев;
- Тернопольская область – 1160 случаев;
- Харьковская область – 1025 случаев;
- Херсонская область – 178 случаев;
- Хмельницкая область – 432 случая;
- Черновицкая область – 3306 случая;
- Черкасская область – 401 случай;
- Черниговская область – 159 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.
Ранее "Комментарии" писали, что в Кабмине определили 3 сценария борьбы с коронавирусом: так называемые "средневековый", карантинный и адаптированный.
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