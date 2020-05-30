Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 393 случая заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 23 204 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 393 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 30 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 696 человек. В то же время 9311 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 929 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 57 935.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 958 случаев;

- Волынская область – 887 случаев;

- Днепропетровская область – 933случая;

- Донецкая область – 158 случаев;

- Житомирская область – 699 случаев;

- Закарпатская область – 1171 случай;

- Запорожская область – 440 случаев;

- Ивано-Франковская область – 1379 случаев;

- Кировоградская область – 506 случаев;

- г. Киев – 2904 случая;

- Киевская область – 1556 случаев;

- Львовская область – 1619 случаев;

- Луганская область – 46 случаев;

- Николаевская область – 288 случаев;

- Одесская область – 883 случая;

- Полтавская область – 268 случаев;

- Ровненская область – 1680 случаев;

- Сумская область – 168 случаев;

- Тернопольская область – 1160 случаев;

- Харьковская область – 1025 случаев;

- Херсонская область – 178 случаев;

- Хмельницкая область – 432 случая;

- Черновицкая область – 3306 случая;

- Черкасская область – 401 случай;

- Черниговская область – 159 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что в Кабмине определили 3 сценария борьбы с коронавирусом: так называемые "средневековый", карантинный и адаптированный.

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