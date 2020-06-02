В Минздраве зарегистрировали первый случай коронавируса

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У одного из сотрудников Министерства здравоохранения Украины
зарегистрировали коронавирус Covid-19.
Это первый случай заболевания в аппарате Минздрава. Об этом сообщил министр
здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге.
"Вчера в аппарате министерства был обнаружен первый случай
заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Сразу был выявлен круг
контактных лиц, с которыми контактировал этот сотрудник, было определено
количество этих людей", — сообщил Степанов.
Также министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что
во вторник, 2 июня, в Министерстве здравоохранения планируют протестировать
сотрудников на коронавирус Covid-19,
а некоторых из них даже отправят на вынужденную самоизоляцию.
На момент публикации в Украине зарегистрировано 24340 случаев
коронавируса, из которых 10078 пациентов выздоровели, а 727 — умерли. Всего в
мире заболели 6 384 099 человек, а продолжают болеть — 3 085 356.
Как сообщал портал "Комментарии", Украина запланировала 40 специальных рейсов для возвращения украинцев домой.
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