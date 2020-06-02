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В Минздраве зарегистрировали первый случай коронавируса

Сотрудников Минздрава протестируют на коронавирус, а некоторых отправят домой

сегодня, 11:11 comments548
Автор:

Антон Корнилов

В Минздраве зарегистрировали первый случай коронавируса

У одного из сотрудников Министерства здравоохранения Украины зарегистрировали коронавирус Covid-19. Это первый случай заболевания в аппарате Минздрава. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге.

"Вчера в аппарате министерства был обнаружен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Сразу был выявлен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот сотрудник, было определено количество этих людей", — сообщил Степанов.

Также министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что во вторник, 2 июня, в Министерстве здравоохранения планируют протестировать сотрудников на коронавирус Covid-19, а некоторых из них даже отправят на вынужденную самоизоляцию.

На момент публикации в Украине зарегистрировано 24340 случаев коронавируса, из которых 10078 пациентов выздоровели, а 727 — умерли. Всего в мире заболели 6 384 099 человек, а продолжают болеть — 3 085 356.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина запланировала 40 специальных рейсов для возвращения украинцев домой.


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Источник: comments.ua
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