kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.06.2020

BTC/USD

9647.44

ETH/USD

242.91

LTC/USD

47.54

НБУ 04.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Ученые обнаружили людей с иммунитетом к коронавирусу
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые обнаружили людей с иммунитетом к коронавирусу

Исследователи заявляют об особенностях иммунной системы у некоторых людей

сегодня, 11:03 comments951
Автор:

Сергей Медведев

Ученые обнаружили людей с иммунитетом к коронавирусу

Ученые, которые занимаются исследованиями для поиска вакцины от коронавируса пришли к интересным выводам. Некоторые люди, которые не болели COVID-19 могут иметь иммунитет к вирусу. Исследователи считают, что все дело в так называемых Т-клетках, которые могут распознавать коронавирус и давать сигнал иммунной системе.По мнению ученых, причиной этому является так называемая перекрестная реакция: когда Т-клетки-помощники развиваются в ответ на другой вирус, они реагируют на похожий, но ранее не известный патоген. Таким образом, переболев вирусной простудой, Т-клетки "настраиваются" на распознавание и коронавируса последнего вида.

Впрочем, скептически настроенные оппоненты считают, что пока рано заявлять об иммунитете, поскольку опыт Т-клеток может быстро потерять актуальность из-за высокой скорости мутаций коронавируса.

Тем временем в Китае разрабатывают сразу пять различных вакцин, для испытания которых привлекли 2575 добровольцев. Ученые также говорят о том, что новинки безопасны, эффективны и без серьезных побочных эффектов.

Как сообщал портал "Комментарии", в американской биотехнологической компании Moderna говорят, что завершили первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях. Сообщается, что испытания на добровольцах вакцины mRNA-1273 начались в апреле. В результате, число антител у добровольцев в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, излечившихся от COVID-19, или находилось примерно на том же уровне. Кроме того, ученые подтвердили, что вакцина хорошо переносится и пока подтверждает свою безопасность. А вторая стадия испытаний начнется уже в июле.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sciencealert.com/surprise-finding-suggests-some-people-are-already-primed-to-fight-the-coronavirus
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!