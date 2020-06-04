Ученые обнаружили людей с иммунитетом к коронавирусу

Ученые, которые занимаются исследованиями для поиска вакцины от коронавируса пришли к интересным выводам. Некоторые люди, которые не болели COVID-19 могут иметь иммунитет к вирусу. Исследователи считают, что все дело в так называемых Т-клетках, которые могут распознавать коронавирус и давать сигнал иммунной системе.По мнению ученых, причиной этому является так называемая перекрестная реакция: когда Т-клетки-помощники развиваются в ответ на другой вирус, они реагируют на похожий, но ранее не известный патоген. Таким образом, переболев вирусной простудой, Т-клетки "настраиваются" на распознавание и коронавируса последнего вида.

Впрочем, скептически настроенные оппоненты считают, что пока рано заявлять об иммунитете, поскольку опыт Т-клеток может быстро потерять актуальность из-за высокой скорости мутаций коронавируса.

Тем временем в Китае разрабатывают сразу пять различных вакцин, для испытания которых привлекли 2575 добровольцев. Ученые также говорят о том, что новинки безопасны, эффективны и без серьезных побочных эффектов.



Как сообщал портал "Комментарии", в американской биотехнологической компании Moderna говорят, что завершили первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях. Сообщается, что испытания на добровольцах вакцины mRNA-1273 начались в апреле. В результате, число антител у добровольцев в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, излечившихся от COVID-19, или находилось примерно на том же уровне. Кроме того, ученые подтвердили, что вакцина хорошо переносится и пока подтверждает свою безопасность. А вторая стадия испытаний начнется уже в июле.





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