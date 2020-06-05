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Министра Мадагаскара уволили за леденцы стоимостью более 2 млн долларов

Министр Мадагаскара хотел замаскировать для школьников горькое послевкусие лекарства от коронавируса

сегодня, 22:05
Автор:

Антон Корнилов
Министра Мадагаскара уволили за леденцы стоимостью более 2 млн долларов

В Мадагаскаре уволили министра образования из-за его планов заказать сладости для школьников на сумму более 2 миллионов долларов. Об этом сообщили в издании ВВС.

Министр заявил, что ученики получат по три леденца каждый, чтобы замаскировать "горькое" послевкусие непроверенного растительного средства от коронавируса. План отменили после возражений президента Мадагаскара. Хотя сам президент продвигает травяной тоник в качестве лекарства от коронавируса.

Некоторые африканские страны продолжают импортировать органические вещества, полагая, что они помогут бороться с COVID-19, но Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что никакого доказанного лечения не существует. Национальная медицинская академия Мадагаскара также поставила под сомнение эффективность напитка на основе Артемизии, а также заявила, что он может нанести ущерб здоровью людей.

Президент отверг критику тоника и заявил, что это свидетельствует о снисходительном отношении Запада к Африке. Он считает, что если бы какая-то европейская страна открыла это средство, ни у кого не было бы так много сомнений в его эффективности.

Как сообщал портал "Комментарии", Франция не планирует вводить жесткий карантин в случае второй волны коронавируса.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-africa-52929925
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