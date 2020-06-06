Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 550 случаев заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 26 514 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 550 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 6 июня в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 777 человек. В то же время 11 812 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 993 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 64 336.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 1116 случаев;

- Волынская область – 1037 случаев;

- Днепропетровская область – 965 случаев;

- Донецкая область – 203 случая;

- Житомирская область – 870 случаев;

- Закарпатская область – 1301 случай;

- Запорожская область – 488 случаев;

- Ивано-Франковская область – 1533 случая;

- Кировоградская область – 546 случаев;

- г. Киев – 3375 случаев;

- Киевская область – 1748 случаев;

- Львовская область – 2053 случая;

- Луганская область – 52 случая;

- Николаевская область – 307 случаев;

- Одесская область – 986 случаев;

- Полтавская область – 273 случая;

- Ровненская область – 2014 случаев;

- Сумская область – 192 случая;

- Тернопольская область – 1255 случаев;

- Харьковская область – 1222 случая;

- Херсонская область – 179 случаев;

- Хмельницкая область – 509 случаев;

- Черновицкая область – 3585 случаев;

- Черкасская область – 448 случаев;

- Черниговская область – 257 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что тихоокеанская страна Фиджи заявила, что поборола коронавирус. Там выздоровел последний из заболевших COVID-19. При этом, в правительстве указали на рост числа тестирований. Однако в течение последних 45 дней новых случаев инфицирования не зафиксировали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!