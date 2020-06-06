Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 550 случаев заражения

Язык
BTC/USD
9626.88
ETH/USD
240.93
LTC/USD
46.73
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.40
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 26 514 случаев инфицирования
коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 550
случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 6 июня в нашей стране
из-за коронавируса уже умерли 777 человек. В то же время 11 812 человек
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 993 сообщений о подозрении
заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на
COVID-19 уже достигло 64 336.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 1116 случаев;
- Волынская область – 1037 случаев;
- Днепропетровская область – 965 случаев;
- Донецкая область – 203 случая;
- Житомирская область – 870 случаев;
- Закарпатская область – 1301 случай;
- Запорожская область – 488 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1533 случая;
- Кировоградская область – 546 случаев;
- г. Киев – 3375 случаев;
- Киевская область – 1748 случаев;
- Львовская область – 2053 случая;
- Луганская область – 52 случая;
- Николаевская область – 307 случаев;
- Одесская область – 986 случаев;
- Полтавская область – 273 случая;
- Ровненская область – 2014 случаев;
- Сумская область – 192 случая;
- Тернопольская область – 1255 случаев;
- Харьковская область – 1222 случая;
- Херсонская область – 179 случаев;
- Хмельницкая область – 509 случаев;
- Черновицкая область – 3585 случаев;
- Черкасская область – 448 случаев;
- Черниговская область – 257 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий
АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день
нет.
Ранее "Комментарии" писали, что тихоокеанская страна
Фиджи заявила, что поборола коронавирус. Там выздоровел последний из
заболевших COVID-19. При этом, в правительстве указали на рост числа тестирований.
Однако в течение последних 45 дней новых случаев инфицирования не
зафиксировали.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости