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Главная Новости Общество медицина Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 550 случаев заражения
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Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 550 случаев заражения

В Украине уже умерли 777 человек вследствие коронавируса

сегодня, 09:52
Автор:

Татьяна Веремеева
Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 550 случаев заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 26 514 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 550 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 6 июня в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 777 человек. В то же время 11 812 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 993 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 64 336.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 1116 случаев;
- Волынская область – 1037 случаев;
- Днепропетровская область – 965 случаев;
- Донецкая область – 203 случая;
- Житомирская область – 870 случаев;
- Закарпатская область – 1301 случай;
- Запорожская область – 488 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1533 случая;
- Кировоградская область – 546 случаев;
- г. Киев – 3375 случаев;
- Киевская область – 1748 случаев;
- Львовская область – 2053 случая;
- Луганская область – 52 случая;
- Николаевская область – 307 случаев;
 - Одесская область – 986 случаев;
- Полтавская область – 273 случая;
- Ровненская область – 2014 случаев;
- Сумская область – 192 случая;
- Тернопольская область – 1255 случаев;
- Харьковская область – 1222 случая;
- Херсонская область – 179 случаев;
- Хмельницкая область – 509 случаев;
- Черновицкая область – 3585 случаев;
- Черкасская область – 448 случаев;
- Черниговская область – 257 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что тихоокеанская страна Фиджи заявила, что поборола коронавирус. Там выздоровел последний из заболевших COVID-19. При этом, в правительстве указали на рост числа тестирований. Однако в течение последних 45 дней новых случаев инфицирования не зафиксировали.


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