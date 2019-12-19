День святого Николая: история и поверья

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
19 декабря в Украине празднуют День святого Николая, который, прежде всего, очень любят дети, так как это, конечно же, и подарки, и эмоции.
Утром принято готовить подарки не только детворе, но и взрослым. Сегодня в церквях проходят благотворительные мероприятия, а в начальной школе дети нередко пишут о своих пожеланиях.
В церкви принято
молиться и просить у святого счастья, благословения или удачи для своих близких.
Согласно поверью, святой Николай помогает исцелиться даже самым немощным. Есть множество фактов, когда
люди при жизни и после смерти святого, прикасаясь к его мощам,
излечивались, поэтому к нему всегда обращаются с молитвами об исцелении даже в
самых безнадежных ситуациях.
Отметим, что на
Востоке он является покровителем путешествующих, заключенных и сирот, на Западе
— покровителем практически всех слоев общества, но, в основном, детей.
Согласно писанию,
Николай Чудотворец жил в обеспеченной семьей, и когда его родители умерли, он
отдал унаследованное состояние нуждающимся.
Кроме того, День святого Николая отмечают в период Рождественского поста, поэтому традиционными блюдами были пироги с грибами и пиво. Этот день славяне считали последним в году, когда необходимо было отдать все долги. Люди верили, что если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать. В этот день было принято мириться с теми, с кем в ссоре.
Как сообщало издание
"Комментарии", в
Донецкой области в городе Бахмут ожидают Святого Николая. Для этого ровно в 12:00 начнут проводить музыкальное
мероприятие "Святой Николай, к нам пожалуй".
Присоединиться к музыкальной гостиной можно в
городской библиотеке для детей, которая расположена на улице Мира, 40. При
этом в Бахмутском городском народном Доме проведут развлекательную программу
"Затаите друзья дыхание, Николай сегодня ходит". Это мероприятие
также начнется в 12:00.
Новости партнеров
Новости