День святого Николая: история и поверья

19 декабря в Украине празднуют День святого Николая, который, прежде всего, очень любят дети, так как это, конечно же, и подарки, и эмоции.

Утром принято готовить подарки не только детворе, но и взрослым. Сегодня в церквях проходят благотворительные мероприятия, а в начальной школе дети нередко пишут о своих пожеланиях.

В церкви принято молиться и просить у святого счастья, благословения или удачи для своих близких.

Согласно поверью, святой Николай помогает исцелиться даже самым немощным. Есть множество фактов, когда люди при жизни и после смерти святого, прикасаясь к его мощам, излечивались, поэтому к нему всегда обращаются с молитвами об исцелении даже в самых безнадежных ситуациях.

Отметим, что на Востоке он является покровителем путешествующих, заключенных и сирот, на Западе — покровителем практически всех слоев общества, но, в основном, детей.

Согласно писанию, Николай Чудотворец жил в обеспеченной семьей, и когда его родители умерли, он отдал унаследованное состояние нуждающимся.

Кроме того, День святого Николая отмечают в период Рождественского поста, поэтому традиционными блюдами были пироги с грибами и пиво. Этот день славяне считали последним в году, когда необходимо было отдать все долги. Люди верили, что если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать. В этот день было принято мириться с теми, с кем в ссоре.

Как сообщало издание "Комментарии", в Донецкой области в городе Бахмут ожидают Святого Николая. Для этого ровно в 12:00 начнут проводить музыкальное мероприятие "Святой Николай, к нам пожалуй".

Присоединиться к музыкальной гостиной можно в городской библиотеке для детей, которая расположена на улице Мира, 40. При этом в Бахмутском городском народном Доме проведут развлекательную программу "Затаите друзья дыхание, Николай сегодня ходит". Это мероприятие также начнется в 12:00.



