В Украине отмечают иудейский праздник Хануку

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Президент Владимир Зеленский поздравил украинских евреев с грандиозным иудейским праздником Ханука, который начался сегодня, 22 декабря и будет продолжаться восемь дней. Поздравления главы государства указаны на сайте Офиса, передает агентство "Интерфакс-Украина".
"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой - праздником, наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего", - обратился Зеленский к представителям еврейской общественности.
Также президент отметил, как важно сохранять традиции и ценности народа, чтобы сохранить титульность нации и передать лучшее новым поколениям.
"Свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели. Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины", - указано в сообщении Зеленского.
Отметим, что праздник Хануки отличается традицией ежедневно на протяжении восьми дней зажигать на одну свечу больше в специальном светильнике, который называется ханукия. Также в эти дни евреи предпочитают блюда, приготовленные на масле: пончики, картофельные оладьи и т.д.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о нескольких инцидентах в Европе, которые вызывают тревогу, в частности, как возрождение антисемитизма.
Новости партнеров
Новости