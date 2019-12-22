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В Украине отмечают иудейский праздник Хануку

Президент Владимир Зеленский присоединился к поздравлениям всех причастных

сегодня, 19:39
Автор:

• Екатерина Белоброва

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских евреев с грандиозным иудейским праздником Ханука, который начался сегодня, 22 декабря и будет продолжаться восемь дней. Поздравления главы государства указаны на сайте Офиса, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой - праздником, наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего", - обратился Зеленский к представителям еврейской общественности.

Также президент отметил, как важно сохранять традиции и ценности народа, чтобы сохранить титульность нации и передать лучшее новым поколениям.

"Свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели. Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины", - указано в сообщении Зеленского.

Отметим, что праздник Хануки отличается традицией ежедневно на протяжении восьми дней зажигать на одну свечу больше в специальном светильнике, который называется ханукия. Также в эти дни евреи предпочитают блюда, приготовленные на масле: пончики, картофельные оладьи и т.д.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о нескольких инцидентах в Европе, которые вызывают тревогу, в частности, как возрождение антисемитизма. 

Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/632014.html
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