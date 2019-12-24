Есть реальный риск: в ПЦУ решили пока не переносить Рождество

Православная церковь Украины будет и дальше отмечать Рождество по Юлианскому календарю 7 января. Об этом сообщил спикер ПЦУ, епископ Черниговский Евстратий Зоря.



"Риски от реформы сейчас - очевидные и реальные, в отличие от пользы для верующих, Церкви", - написал иерарх в своем Facebook.



По словам епископа, поспешная календарная реформа и ее продвижение под видом "двойного празднования" только "законсервирует" тысячи общин в Украинской православной церкви Московского патриархата и "внесет смятение в украинское православие на десятилетия вперед".





Как сообщал сайт "Комментарии", ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря возможен в том случае, если большинство верующих поддержат такой шаг.



"Дата - это не догма. Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы и дальше будем вести просветительскую работу", - сказал он.



По его словам, ПЦУ уже реформировала процесс проведения Божественной литургии и меняет подход к общению с молодежью.

