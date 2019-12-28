В ПЦУ упрекнули Филарета в нарушении церковных канонов

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Православная церковь Украины осудила действия почетного патриарха Филарета (Денисенко) на архиерейском соборе УПЦ КП, существование которой в новосозданной церкви отрицают. Так, на заседании духовенства Киевского Патриархата священники приняли решение избрать новых епископов.
Как говорится на сайте УПЦ КП, Хмельницким и Каменец-Подольским епископом станет архимандрит Варсонофий (Качан), Черновицким и Буковинским - архимандрит Никон (Шинкарюк), Одесским и Балтским - Никон (Граблюк).
Решение приняли шесть архиереев под председательством Филарета.
Православная церковь Украины посчитала решение неканоническим и своим заявлением напомнила Филарету (Денисенко), что он не имеет права на проведение подобных действий.
"Будучи фактически архиереем на покое, Филарет не имеет никаких канонических и уставных прав на созыв и проведение церковных собраний, на избрание и рукоположение архиереев", - говорится на сайте ПЦУ.
В ПЦУ вновь призвали Филарета одуматься и уйти с пути обмана.
"Призываем почетного патриарха Филарета и его нынешнее окружение остановиться, одуматься, повернуть с избранного ими пути лжи и обмана на путь истины, прекратить попытки с участием российских и пророссийских деятелей разрушения Поместной церкви на радость врагам Украины", - такое обращение опубликовали на сайте ПЦУ.
Новости партнеров
Новости