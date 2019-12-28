В ПЦУ упрекнули Филарета в нарушении церковных канонов

Православная церковь Украины осудила действия почетного патриарха Филарета (Денисенко) на архиерейском соборе УПЦ КП, существование которой в новосозданной церкви отрицают. Так, на заседании духовенства Киевского Патриархата священники приняли решение избрать новых епископов.

Как говорится на сайте УПЦ КП, Хмельницким и Каменец-Подольским епископом станет архимандрит Варсонофий (Качан), Черновицким и Буковинским - архимандрит Никон (Шинкарюк), Одесским и Балтским - Никон (Граблюк).

Решение приняли шесть архиереев под председательством Филарета.

Православная церковь Украины посчитала решение неканоническим и своим заявлением напомнила Филарету (Денисенко), что он не имеет права на проведение подобных действий.

"Будучи фактически архиереем на покое, Филарет не имеет никаких канонических и уставных прав на созыв и проведение церковных собраний, на избрание и рукоположение архиереев", - говорится на сайте ПЦУ.

В ПЦУ вновь призвали Филарета одуматься и уйти с пути обмана.

"Призываем почетного патриарха Филарета и его нынешнее окружение остановиться, одуматься, повернуть с избранного ими пути лжи и обмана на путь истины, прекратить попытки с участием российских и пророссийских деятелей разрушения Поместной церкви на радость врагам Украины", - такое обращение опубликовали на сайте ПЦУ.