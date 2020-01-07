Церковь онлайн: в ПЦУ анонсировали приложение для смартфонов

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Православная церковь Украины (ПЦУ) решила запустить мобильное
приложение "Моя церковь". Об этом сообщил архиепископ Евстратий, спикер Киевской
митрополии ПЦУ, в эфире "Громадське радіо".
Пока что приложение на этапе разработки, известно только,
что устанавливать его можно будет на устройствах с операционными системами IOS
и Android. Как рассказал архиепископ Евстратий, приложение будет называться
"Моя церковь". С помощью него можно
будет найти различную актуальную информацию, которая может заинтересовать
верующих. К примеру, данные о календаре, ближайшем приходе, храме ПЦУ. В
приложении можно будет ознакомиться и с другими темами, связанными с церковной
жизнью. По словам архиепископа, сейчас многие вопросы можно решить с помощью
современных коммуникационных средств.
Отметим, что сейчас ПЦУ активно коммуницирует в социальных
сетях. К примеру, на официальной странице организации в Facebook регулярно
публикуются посты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Епифаний рассказал о календарной реформе и о том, когда в Украине перенесут дату празднования
Рождества.
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