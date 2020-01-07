Церковь онлайн: в ПЦУ анонсировали приложение для смартфонов

Православная церковь Украины (ПЦУ) решила запустить мобильное приложение "Моя церковь". Об этом сообщил архиепископ Евстратий, спикер Киевской митрополии ПЦУ, в эфире "Громадське радіо".

Пока что приложение на этапе разработки, известно только, что устанавливать его можно будет на устройствах с операционными системами IOS и Android. Как рассказал архиепископ Евстратий, приложение будет называться "Моя церковь". С помощью него можно будет найти различную актуальную информацию, которая может заинтересовать верующих. К примеру, данные о календаре, ближайшем приходе, храме ПЦУ. В приложении можно будет ознакомиться и с другими темами, связанными с церковной жизнью. По словам архиепископа, сейчас многие вопросы можно решить с помощью современных коммуникационных средств.

Отметим, что сейчас ПЦУ активно коммуницирует в социальных сетях. К примеру, на официальной странице организации в Facebook регулярно публикуются посты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Епифаний рассказал о календарной реформе и о том, когда в Украине перенесут дату празднования Рождества.