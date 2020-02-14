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Румынская церковь поддержала автокефалию ПЦУ

Румынская церковь, в то же время, не хочет ссорится с РПЦ из-за ПЦУ

сегодня, 13:57
Автор:

• Мария Чиренко

Румынская церковь поддержала автокефалию ПЦУ

Румынская православная церковь поддерживает предоставление автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает религиозный портал Cerkvarium.

"Они (Румынская православная церковь — ред.) "согласны с предоставления автокефалии для всей Православной Церкви Украины (а не только ее части)". Они убеждены, что этого можно достичь только путем взаимопонимания между Вселенским и Московским патриархатом и общим православным консенсусом", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что Румынский патриарх не приедет на встречу предстоятелей православных церквей в Аммане, которую инициировал патриарх Иерусалимский Феофил III. В Синоде отметили, что не хотят, чтоб встречу в Аммане интерпретировали как Собор предстоятелей православных церквей.

"Священный Синод решил, что Румынская Православная Церковь должна быть представлена ​​не патриархом Румынии, а лишь делегацией Румынского патриархата. Такое решение мотивировано тем, что каждая Поместная Церковь несет ответственность за сохранение евхаристического единства", - сказано в сообщении.

Как сообщал сайт "Комментарии", митрополит ПЦУ Епифаний ранее заявил, что автокефалию Православной церкви Украины Русская православная церковь признает последней.



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Источник: https://cerkvarium.org/novyny/pomistni-tserkvy/rumunskyi-patriarkhat-pohodzhuietsia-z-nadanniam-avtokefalii-pravoslavnii-tserkvi-ukrainy-ofitsiina-zaiava-synodu
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