Румынская церковь поддержала автокефалию ПЦУ

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Румынская православная церковь поддерживает предоставление автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает религиозный портал Cerkvarium.
"Они (Румынская православная церковь — ред.) "согласны с предоставления автокефалии для всей Православной Церкви Украины (а не только ее части)". Они убеждены, что этого можно достичь только путем взаимопонимания между Вселенским и Московским патриархатом и общим православным консенсусом", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что Румынский патриарх не приедет на встречу предстоятелей православных церквей в Аммане, которую инициировал патриарх Иерусалимский Феофил III. В Синоде отметили, что не хотят, чтоб встречу в Аммане интерпретировали как Собор предстоятелей православных церквей.
"Священный Синод решил, что Румынская Православная Церковь должна быть представлена не патриархом Румынии, а лишь делегацией Румынского патриархата. Такое решение мотивировано тем, что каждая Поместная Церковь несет ответственность за сохранение евхаристического единства", - сказано в сообщении.
Как сообщал сайт "Комментарии", митрополит ПЦУ Епифаний ранее заявил, что автокефалию Православной церкви Украины Русская православная церковь признает последней.
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