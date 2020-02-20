Что нужно знать о зеркальной дате 20.02.2020

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
Сегодня редкая зеркальная дата 20.02.2020, которая встречает
один раз в несколько веков. Известный астролог Людмила Булгакова рассказала,
что нужно делать и что нельзя в этот сакральный день.
Астрологи приписывают сегодняшнему дню особую силу. Они советуют визуализировать свои желания, представляя в деталях, что будет, когда они сбудутся. Думайте о себе как об успешном человеке, на пути которого масса возможностей и приятных знакомств.
Сегодня нужно
загадывать сокровенные желания так как нумерологии приписывают цифре
"два" следующие смысловые значения: гармонию, истину, удвоенную
энергию. То есть комбинация легко усиливает как позитивные, так и негативные
мысли, поэтому важно направить энергию на созидательные дела и отстраниться от
всего негативного, прощать слабости окружающим вас и со нисхождением отнестись
к собственным прежним ошибкам.
Дата считается подходящей для анализа отношений, избавления
от всего лишнего, что мешает вашему движению вперед. День благоприятен, чтобы
выработать в себе внутреннее спокойствие и силу, научиться контролировать
эмоции.
“ Цифра 2, да еще и в количестве четырех штук, говорит о
гармонии, которую важно удерживать в течение всего дня. Тогда и в дальнейшем —
в последующие годы — можно будет жить в состоянии покоя, умиротворенности и
доброжелательности. Это касается отношения и нас к окружающим, и их к нам.
Возможно, темные силы, которые всегда стремятся нарушить равновесие и взять
верх над людьми, будут провоцировать нас на выход из гармоничного состояния. Не
стоит реагировать на возможные в этот день неприятные ситуации, поскольку они,
скорее всего, не имеют отношения к жизни и судьбе, а являются всего лишь
способом темных сил нарушить энергетическое равновесие, и исчезнут без следа
вместе с днем, который их породил”, - рассказала астролог.
В тоже время, другой астролог Павел Глоба считает, что 20
февраля приходится на 27-й день лунного календаря, который пользуется
репутацией магического и загадочного. Считается, что его нужно посвящать
молитвам и возвышенным мыслям, забыв — разумеется, на время — о повседневном и
материальном. В таком случае внезапно может открыться какая-то тайна, над
которой человек ломал голову долгое время, но никак не мог к ней приблизиться.
Работоспособность в 27-й лунный день будет находиться на высоком уровне, что
позволит успешно решить любые финансовые и бизнес-вопросы. На это время также
можно назначать свадьбу: считается, что брак, заключенный в этот день,
обязательно будет долгим и счастливым. С этим фактом можно поздравить
многочисленных новобрачных, которые застолбили день для своего бракосочетания.
По всему миру их так много, что в загсах не осталось свободного времени,
некоторые будут проводить церемонии даже ночью. говорить надо не о двойках, а о
цифре, которую они дают в сумме, то есть, восьмерке, которая, как известно,
символизирует бесконечность.
По его мнению, это значит, что день 20 февраля откроет
очередной период перемен, которые для большинства из нас станут положительными.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости