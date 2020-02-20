Что нужно знать о зеркальной дате 20.02.2020

Сегодня редкая зеркальная дата 20.02.2020, которая встречает один раз в несколько веков. Известный астролог Людмила Булгакова рассказала, что нужно делать и что нельзя в этот сакральный день.

Астрологи приписывают сегодняшнему дню особую силу. Они советуют визуализировать свои желания, представляя в деталях, что будет, когда они сбудутся. Думайте о себе как об успешном человеке, на пути которого масса возможностей и приятных знакомств.

Сегодня нужно загадывать сокровенные желания так как нумерологии приписывают цифре "два" следующие смысловые значения: гармонию, истину, удвоенную энергию. То есть комбинация легко усиливает как позитивные, так и негативные мысли, поэтому важно направить энергию на созидательные дела и отстраниться от всего негативного, прощать слабости окружающим вас и со нисхождением отнестись к собственным прежним ошибкам.

Дата считается подходящей для анализа отношений, избавления от всего лишнего, что мешает вашему движению вперед. День благоприятен, чтобы выработать в себе внутреннее спокойствие и силу, научиться контролировать эмоции.

“ Цифра 2, да еще и в количестве четырех штук, говорит о гармонии, которую важно удерживать в течение всего дня. Тогда и в дальнейшем — в последующие годы — можно будет жить в состоянии покоя, умиротворенности и доброжелательности. Это касается отношения и нас к окружающим, и их к нам. Возможно, темные силы, которые всегда стремятся нарушить равновесие и взять верх над людьми, будут провоцировать нас на выход из гармоничного состояния. Не стоит реагировать на возможные в этот день неприятные ситуации, поскольку они, скорее всего, не имеют отношения к жизни и судьбе, а являются всего лишь способом темных сил нарушить энергетическое равновесие, и исчезнут без следа вместе с днем, который их породил”, - рассказала астролог.

В тоже время, другой астролог Павел Глоба считает, что 20 февраля приходится на 27-й день лунного календаря, который пользуется репутацией магического и загадочного. Считается, что его нужно посвящать молитвам и возвышенным мыслям, забыв — разумеется, на время — о повседневном и материальном. В таком случае внезапно может открыться какая-то тайна, над которой человек ломал голову долгое время, но никак не мог к ней приблизиться. Работоспособность в 27-й лунный день будет находиться на высоком уровне, что позволит успешно решить любые финансовые и бизнес-вопросы. На это время также можно назначать свадьбу: считается, что брак, заключенный в этот день, обязательно будет долгим и счастливым. С этим фактом можно поздравить многочисленных новобрачных, которые застолбили день для своего бракосочетания. По всему миру их так много, что в загсах не осталось свободного времени, некоторые будут проводить церемонии даже ночью. говорить надо не о двойках, а о цифре, которую они дают в сумме, то есть, восьмерке, которая, как известно, символизирует бесконечность.

По его мнению, это значит, что день 20 февраля откроет очередной период перемен, которые для большинства из нас станут положительными.

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