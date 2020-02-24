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У православных начинается Масленица

Для православных христиан сегодня начинается Масленица - последняя неделя перед Великим постом

сегодня, 07:35
Автор:

• Наталья Шевченко

У православных начинается Масленица

В церковных книгах эту неделю называют сырной, уже нельзя есть мясо, но следующие семь дней еще разрешено употреблять сыр, молоко, яйца и масло. Обычай праздновать масленицу перенят от язычников - провожали зиму и встречали весну. Каждый день Масленицы имел название, согласно которому устраивались те или иные развлечения. Основной обрядовым кушаньем Масленицы в Украине были вареники с творогом, которые употреблялись с маслом или сметаной.

В народной традиции празднования масленицы сохранилось очень много языческих обычаев и обрядов. Некоторые из них были также связаны с природным сельскохозяйственным циклом.

Понедельник называли встречей: свекор со свекровью отправляли невестку на целый день, с самого раннего утра, к отцу с матерью. Она должна была помочь по хозяйству, так как вечером свекор со свекровью отправлялись в гости к сватам. За блинами, не торопясь, договаривались о том, в какие дни кому из родни наносить визиты, как всю неделю праздновать.

Второй день Масленицы - заигрыши. Начинались уличные гулянья, строили и брали штурмом ледяные крепости (не что иное, как последний приют зимы), закрывали лица смешными масками, верили, что в ином обличье и жизнь начнется другая - радостная и благополучная.

Со среды тещи начинают приглашать зятьев на блины. Кстати, раньше накормить зятя было делом разорительным, устраивался целый пир. Блины пекли и маленькие, и большие, и молочные, и пряженые, и с икрой, и с селедочкой. Отсюда и присказка Масленица-объедуха - денег приберуха.

Широкий четверг. Наступает настоящий разгул: возят чучело на колесе, катаются, поют песни. Традиционно устраивались соревнования в силе и ловкости, кулачные бои, конные бега.

Последний день Масленицы - воскресенье, называли Прощеным.

Заканчивается гулянье, нет больше обжорства, сжигаются последние чучела, чтобы зиму в весну не перетягивать. С той же целью на ледяных горках разводят костры - лед растопить, холод уничтожить. Родители объясняли детям: Сгорели молоко и масло, остался только редькин хвост на Великий пост.

Хороший обычай: вместе с уходящей зимой отпускать все обиды, накопившиеся за год. Очистить душу, простить всех и получить прощение для себя.


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Источник: https://comments.ua
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