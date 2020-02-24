Сегодня буддисты встречают Новый год по лунному календарю - год Белой металлической мыши. С завершением предыдущего года - года Желтой земляной свиньи - закончился традиционный в буддизме 12-летний цикл и начинается новый: мышь как животное - символ года стоит в нем первой и олицетворяет новый жизненный этап, пишет “ТАСС”.



Торжественные мероприятия в честь Нового года продлятся целый месяц - планируются народные гуляния, концерты, фестивали национальной культуры, выставки, детские представления.

В преддверии праздника 22 февраля во всех дацанах (буддийских храмах) состоялся молебен и специальный обряд Дугжууба: верующие в символическом костре сожгли все невзгоды уходящего Года свиньи и помолились за благополучие в новом Году мыши. 23 февраля - день подготовки к Сагаалгану, так называемый "закрытый день", когда принято находиться дома и молитвами провожать год уходящий.

На рассвете 24 февраля ламы (буддийские священнослужители) по традиции начинают торжественный молебен Цедор Лхамо, во время него происходит торжественный обмен хадаками (буддийский ритуальный шарф), обряд призывания удачи и благоденствия.

В дни Сагаалгана принято навещать близких и родных, причем обычай таков, что младшие навещают старших - это дань уважения и возможность побольше узнать о своем роде и познакомиться с другими родственниками. Почетным угощением в дни торжества является "белая пища" из молочных продуктов и мясные блюда.

Как сообщало издание "Комментарии", украинские буддисты после нескольких лет непрерывных "боев" с местными властями получили в аренду 1 гектар земли для постройки уникального Парка духовной культуры Ненасилия и сооружения в нем Священного Кургана - Ступы мира. Случилось это в Луганской области. Теперь последователи Будды либо воплотят все задуманное и привлекут на депрессивную территорию паломников и туристов - либо же падут жертвами сопротивления бюрократов и некоторых представителей православия.

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