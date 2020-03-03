Какой церкви украинцы доверяют больше всего – опрос

Украинцы лучше всего относятся к Православной Церкви Украины, причем во всех регионах государства. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), который проводил опрос 15-27 февраля.

Так, к Православной Церкви Украины участники опроса преимущественно относятся положительно - 60,6% опрошенных, нейтрально - 32,5%, негативно - 5,4% (еще 1,5% не смогли дали ответ). В КМИС отметили, что доверие населения к ПЦУ самое высокое среди всех регионов Украины.

Следующее место в рейтинге доверия украинцев заняла Греко-Католическая Церковь. Ее положительно оценили 35,2% населения, нейтрально - 51,6%, отрицательно - 6,5% (не определились с ответом 6,8%).

В КМИС отметили, что только в случае Украинской Православной Церковью Московского Патриархата прослеживается отрицательный баланс позитивно-негативного отношения (-2,2%). С позитивом к этой церкви отнеслись 25,7% участников опроса, нейтралитетом - 41,2%, негативом – 28% (и 5,1% было трудно ответить).

Среди предстоятелей основных Церквей также наилучшее отношение прослеживается к Эпифанию – положительных отзывов 38,4%. Тогда как у Святослава 27,4%, а у Онуфрия - 20,9%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине не поддерживают идею предоставить оккупированным районам Донецкой и Луганской областей "особый статус" 62,1% населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 13-17 февраля социологической службой Центра Разумкова.

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