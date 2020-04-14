Великий вторник страстной недели: что нельзя делать сегодня

В православном мире идет страстная неделя, и 14 апреля - Великий вторник и День Марии Египетской. Считается, что она была блудницей, однако осознала грехи и раскаялась. Теперь Марию Египетскую почитают как покровительницу кающихся женщин.

Есть поверье, что сырая погода в Великий вторник сулит урожай грибов, а гром - теплое лето. Если небо будет синим, то вскоре стоит ждать тепло, а вылет пчел - к ранней весне.

Считается, что в день праздника Марии Египетской нужно провести в строгом воздержании: как в еде, так и в поведении. 14 апреля нельзя убирать и ругаться, мужчинам же не стоит строить планы на будущее, которые не приведут ни к чему доброму.

Напомним, на сайте правительства появилось постановление, которым Кабмин запрещает устраивать массовые празднования религиозного характера, в том числе и Пасхи. Согласно документу, до 24 апреля в нашей стране запрещены любые массовые мероприятия. Под них попадает и Пасха, которую в этом году католики празднуют 12 апреля, а православные - 19-го. Вне запрета - лишь мероприятия, которые необходимы для обеспечения работы власти. Однако все участники должны быть в масках или респираторах.

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