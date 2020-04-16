Чистый четверг: как укрепить здоровье и сохранить красоту

Сегодня православные отмечают Чистый четверг - один из важнейших дней Страстной недели. Именно сегодняшний праздник славится обилием традиций, которые укрепляли семейное благополучие и здоровье на весь грядущий год. Начинать день принято с купания до восхода солнца.

Одна из традиций Чистого четверга - умывание "из серебра", которое поможет сохранить красоту. Для этого нужно бросить в воду что-то серебряное, после чего умыть ею лицо. Затем, согласно верованиям наших предков, нужно бросить горсть соли в горшок. Это станет оберегом дома.

Именно сегодня нужно убрать дом перед Пасхой. В Чистый четверг приветствуется генеральная уборка, ведь, согласно поверью, тот, у кого в Чистый четверг дома грязь, весь год проведет в ссорах.

Важно не оставлять в доме грязную посуду в ночь на Страстную пятницу. А после уборки стоит начать приготовления к Пасхе: приступить к выпечке куличей и раскрашиванию яиц.

Напомним, на сайте правительства появилось постановление, которым Кабмин запрещает устраивать массовые празднования религиозного характера, в том числе и Пасхи. Согласно документу, до 24 апреля в нашей стране запрещены любые массовые мероприятия. Под них попадает и Пасха, которую в этом году католики празднуют 12 апреля, а православные - 19-го. Вне запрета - лишь мероприятия, которые необходимы для обеспечения работы власти. Однако все участники должны быть в масках или респираторах.

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