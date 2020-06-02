"В храмах станет больше прихожан": Кабмин готовит смягчение карантина для богослужений

Правительство Украины может пересмотреть карантинные ограничения в церквях, в частности, об увеличении прихожан в храмах и мечетях. Об этом сообщается на правительственном портале, ссылаясь на результаты встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций.

Отмечается, что духовенство предоставило правительству ряд предложений по ослаблению карантина в церквях. Шмыгаль согласился с мнением о возможности пересмотра и смягчения требований о количестве прихожан на религиозных мероприятиях.

"Надеюсь, мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный, и мы вернулись к привычной жизни", - обозначил Шмыгаль.

Напомним. ранее портал "Комментарии" сообщал, что авиалинии Украины меняют правила перелетов в связи с карантином. В частности, станет обязательным ношение маски внутри самолета и терминалов, где должно соблюдаться физическое расстояние не менее трех футов, а также по прибытии в аэропорты путешественники должны предъявить справку о состоянии здоровья и пройти скрининг температуры.





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