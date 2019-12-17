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Ученые определили, какой вкус у обыкновенной воды

Всего в природе существует пять основных вкусов

17 декабря 2019, 18:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ученые из Калифорнии провели исследование и выяснили, что питьевая вода обладает вкусом, хотя до этого считалось, что она нейтральна для рецепторов.

Специалисты провели эксперимент на грызунах, которых поили обычной водой и заметили, что во время питья в их организме повышались "датчики" кислого вкуса. Ученые предположили, что мыши не просто утоляли жажду, но и наслаждались вкусом воды. Для того, чтобы подтвердить результаты своего исследования, эксперты решили использовать метод оптогенетики.

Итак, в пустую поилку грызунов направили синий цвет, который стимулирует кислые вкусовые рецепторы. Чувствующие жажду мыши направились к свету и начали его "пить", потому что он указывал им на наличие кислой воды в поилке. 

"Мыши не чувствовали влаги, но продолжали "лизать" синий свет, потому что их кислые датчики говорили: здесь есть вода", - отметил руководитель исследования.

Исходя из результатов эксперимента, специалисты заявляют, что питьевая вода имеет кислый вкус, хотя до этого утверждалось, что у нее отсутствует и запах, и цвет, и вкус. 

Напомним, что в природе существует пять основных вкусов: кислый, сладкий, горький, соленый. А в 1913 году китайский ученый открыл вкус умами. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая формула поможет рассчитать правильную норму воды в сутки.

Источник: http://edinstvennaya.ua/health/family/13625-uchenye-vyyasnili-kakoy-vkus-u-obyknovennoy-vody
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