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В тестовом режиме в следующем году в Украине введут
электронные студенческие и ученические билеты. Соответствующее
решение правительство приняло на заседании 18 декабря, сообщила его
пресс-служба.
С 16 декабря уже начало работать мобильное приложение
"Дія", благодаря которому можно будет воспользоваться электронным билетом.
Электронные студенческие и ученические билеты будут
гарантировать владельцам права и льготы, на которые имеют право студенты и
ученики.
Отмечается, что эти документы будут подтверждением статуса студента или ученика и сохранять соответствующие права на льготы.
Как сообщало издание "Комментарии", миграционная
служба Украины запустила сайт, с помощью которого можно
проверить, действителен ли паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт,
удостоверение беженца, другие удостоверения и льготные документы, в том числе
студенческий билет.
Также мы писали о том, что команда президента Владимира Зеленского предложила
ввести электронное правительство в Украине (e-government) по
примеру Эстонии, вместо государственных институций, порождающих очереди и
бюрократию.
Система предоставит гражданам Украины возможность пользоваться
государственными услугами, доступ к которым можно будет получить с помощью
ID-карты. С ее помощью украинцы смогут подтвердить свою личность везде, где это
необходимо: в государственном учреждении, магазине, банке и так далее.
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