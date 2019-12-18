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В Украине введут электронные студенческие и ученические билеты

Бумажные документы будут действовать и дальше

сегодня, 14:41
Автор:

• Наталья Шевченко

В тестовом режиме в следующем году в Украине введут электронные студенческие и ученические билеты. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 декабря, сообщила его пресс-служба.

С 16 декабря уже начало работать мобильное приложение "Дія", благодаря которому можно будет воспользоваться электронным билетом.

Электронные студенческие и ученические билеты будут гарантировать владельцам права и льготы, на которые имеют право студенты и ученики.

Отмечается, что эти документы будут подтверждением статуса студента или ученика и сохранять соответствующие права на льготы.

Как сообщало издание "Комментарии", миграционная служба Украины запустила сайт, с помощью которого можно проверить, действителен ли паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт, удостоверение беженца, другие удостоверения и льготные документы, в том числе студенческий билет.

Также мы писали о том, что команда президента Владимира Зеленского предложила ввести электронное правительство в Украине (e-government) по примеру Эстонии, вместо государственных институций, порождающих очереди и бюрократию.

Система предоставит гражданам Украины возможность пользоваться государственными услугами, доступ к которым можно будет получить с помощью ID-карты. С ее помощью украинцы смогут подтвердить свою личность везде, где это необходимо: в государственном учреждении, магазине, банке и так далее.

 

Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zaprovadit-elektronni-uchnivski-ta-studentski-kvitki
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