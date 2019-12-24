В пирамидах Древнего Египта нашли эмодзи для гаджетов

Израильский археолог решила весьма необычным способом вызвать интерес общественности к истории и показать древние египетские письмена. Об этом сообщает издание Phys.org.

Недавно в Израиле стартовала выставка древних рисунков и иероглифов, которые были обнаружены в письменах и пирамидах Древнего Египта. А чтобы показать, насколько это важная часть истории, археолог Ширли Бен-Дор Эвиан придумала необычный лайфхак. Пересматривая иероглифы, она случайно обнаружила связь между ними и современными эмодзи, которыми люди пользуются каждый день.

Израильский археолог призналась, что ей было сложно понять, как люди раньше общались с помощью знаков и рисунков, а смотря на современное общество, которое безвылазно сидит в телефоне и передает свои эмоции с помощью смайликов, ей стало проще все это объяснить.

К слову, выставка так и называется "Эмоглифы. Пиктография от Иероглифов до Эмодзи". Посетив мероприятие, зрители могут увидеть стену, на которой собраны иероглифы и их современные аналогии.

При этом, археолог отмечает, что для древних египтян иероглифы были священными, они были намного сильнее, чем слова. А вот современный человек сам наделяет картинку своим смыслом, чтобы упростить общение.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в пирамиде Хеопса обнаружили "переговорное устройство".