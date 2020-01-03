В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

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Сегодня в Украине на сайте регионального центра оценивания
качества образования стартовала регистрация для участия в пробном ВНО, которая
продлится до 24 января. Об этом сообщает УЦОКО.
Пробное ВНО по украинскому языку и литературе пройдет 21
марта. По истории Украины, географии, биологии, физике, химии, математике, а
также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому)
- 28 марта.
Как сообщало
издание "Комментарии", в Украине впервые провели внешнее независимое тестирование профессиональной компетентности учителей.
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