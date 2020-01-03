В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

Сегодня в Украине на сайте регионального центра оценивания качества образования стартовала регистрация для участия в пробном ВНО, которая продлится до 24 января. Об этом сообщает УЦОКО.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе пройдет 21 марта. По истории Украины, географии, биологии, физике, химии, математике, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта. При этом в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест по одному учебному предмету. Пробное ВНО – это платная услуга.

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине впервые провели внешнее независимое тестирование профессиональной компетентности учителей. Всего в день тестирования участникам было предложено 100 заданий, на выполнение которых отвели 180 минут.



