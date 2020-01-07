NASA впервые обнаружило планету размером с Землю и потенциально обитаемую: ВИДЕО

Впервые специалисты американского космического агентства NASA обнаружили планету такого же размера, как Земля, и которая находится в благоприятной зоне для заселения земного типа жителями. Об этом говорится на сайте агентства.





Транзитный спутник NASA TESS обнаружил находку в такой зоне, где условия могут быть подходящими для наличия водных массивов на поверхности найденной планеты. Кроме того, наличие находки и потенциально обитаемых условий ученые подтвердили с помощью космического спутника NASA Spitzer. Планета получила название TOI 700 d. По данным ученых, это одна из немногих планет размером с Землю, которые удавалось обнаружить в потенциально обитаемой зоне. Сообщается, что TOI 700d имеет размеры на 20% больше Земли и вращается каждые 37 дней. Облачные образования на планете и ветер, по данным NASA, могут сильно отличаться от земных.

"Кроме того, по данным за 11 месяцев мы не увидели вспышек от звезды, что повышает вероятность того, что TOI 700 d пригодна для жизни, и облегчает моделирование ее атмосферных и поверхностных условий", - отметила Эмили Гилберт, ученая из Чикагского университета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что астронавт NASA показала фото первого метеоритного дождя в этом году.