Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 07.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tur
Comm:Year
Comm:franchise
НОВОСТИ Все новости

NASA впервые обнаружило планету размером с Землю и потенциально обитаемую: ВИДЕО

В NASA сообщили об открытии планеты TOI 700 d, которая немного больше Земли и пребывает в потенциально обитаемой зоне

сегодня, 22:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Впервые специалисты американского космического агентства NASA обнаружили планету такого же размера, как Земля, и которая находится в благоприятной зоне для заселения земного типа жителями. Об этом говорится на сайте агентства.


Транзитный спутник NASA TESS обнаружил находку в такой зоне, где условия могут быть  подходящими для наличия водных массивов на поверхности найденной планеты. Кроме того, наличие находки и потенциально обитаемых условий ученые подтвердили с помощью космического спутника NASA Spitzer. Планета получила название TOI 700 d. По данным ученых, это одна из немногих планет размером с Землю, которые удавалось обнаружить в потенциально обитаемой зоне. Сообщается, что TOI 700d имеет размеры на 20% больше Земли и вращается каждые 37 дней. Облачные образования на планете и ветер, по данным NASA, могут сильно отличаться от земных.

"Кроме того, по данным за 11 месяцев мы не увидели вспышек от звезды, что повышает вероятность того, что TOI 700 d пригодна для жизни, и облегчает моделирование ее атмосферных и поверхностных условий", - отметила Эмили Гилберт, ученая из Чикагского университета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что астронавт NASA показала фото первого метеоритного дождя в этом году. 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/nasa-planet-hunter-finds-its-1st-earth-size-habitable-zone-world
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...