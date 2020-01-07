NASA впервые обнаружило планету размером с Землю и потенциально обитаемую: ВИДЕО

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Впервые специалисты американского космического агентства NASA обнаружили планету такого же размера, как Земля, и которая находится в благоприятной зоне для заселения земного типа жителями. Об этом говорится на сайте агентства.
Транзитный спутник NASA TESS обнаружил находку в такой зоне, где
условия могут быть подходящими для
наличия водных массивов на поверхности найденной планеты. Кроме того, наличие
находки и потенциально обитаемых условий ученые подтвердили с помощью
космического спутника NASA Spitzer. Планета получила название TOI 700 d. По данным ученых,
это одна из немногих планет размером с Землю, которые удавалось обнаружить в
потенциально обитаемой зоне. Сообщается, что TOI 700d имеет размеры на 20%
больше Земли и вращается каждые 37 дней. Облачные образования на планете и
ветер, по данным NASA, могут
сильно отличаться от земных.
"Кроме того, по данным за 11 месяцев мы не увидели
вспышек от звезды, что повышает вероятность того, что TOI 700 d пригодна для жизни, и облегчает моделирование ее атмосферных и поверхностных условий", - отметила Эмили Гилберт, ученая из Чикагского
университета.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что астронавт NASA показала фото первого метеоритного дождя в этом
году.
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