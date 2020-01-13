Украинцев будут бесплатно обучать цифровой грамотности

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У граждан Украины появится возможность повысить свой уровень цифровой грамотности бесплатно. Пройти обучение можно будет в компьютеризированных библиотеках страны. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Так, ведомство заключило договор с Украинской библиотечной ассоциацией по элементам внедрения цифрового образования.
"Библиотеки станут первыми офлайн-хабами проекта "Дия. Цифровое образование. В компьютеризированных библиотеках украинцы смогут бесплатно пройти обучение на национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности", – отметили в Минцифры.
По данным министерства, в образовательном проекте примут участие 6 тыс. библиотек по всей Украине.
В Планах ведомства также запустить с 21 января онлайн-платформу обучения цифровой грамотности. Программу обучения намерены сделать в виде образовательного сериала.
Как сообщал портал "Комментарии", министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить национальную онлайн-платформу цифровой грамотности, где будет пять категорий курсов, в частности - "Онлайн-защита детей в интернете".
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