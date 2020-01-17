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Ученые показали, как выглядит мозг ребенка во время чтения книг и игр на планшете

Больше всего мозг развивается в первые 5 лет жизни

сегодня, 11:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ученые провели масштабное исследование, которое показало, как на мозг ребенка влияет чтение книг и взаимодействие с гаджетами. Об этом сообщает издание CNN.

Специалисты с помощью диффузионной спектральной томографии (тип МРТ) проанализировали активность белого вещества в мозге детей в возрасте 3-5 лет. В эксперименте приняло участие 47 здоровых детей. 

На первом фото показан скан мозга ребенка во время занятий с воспитателем. Красные области указывают на что, что чтение книг и другие развивающие игры с ребенком, влияют на рост белого вещества в языковых центрах мозга. Активность в этих центрах повышает способность ребенка к обучению. 

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На втором фото представлен скан мозга дошкольника, который каждый день проводит за монитором планшета или телефона около двух часов. Голубой цвет показывает, что в тех же языковых центрах мозга есть значительная недоразвитость и дезорганизация белого вещества.

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Помимо этого, дети выполнили еще и когнитивные тесты. Результаты показали, что у дошкольников, которые играли на планшете около двух часов, навыки грамотности и память развиты намного хуже, чем у детей, которые предпочитали читать книги. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как привить ребенку любовь к чтению книг.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/01/16/health/child-brain-reading-books-wellness/index.html?fbclid=IwAR2dvqjyDyYkNB5rpGppZxq-QzYuRiw5fgWMuctwMX5ydvhdP1FMqAZgcNY
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