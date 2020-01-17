Ученые показали, как выглядит мозг ребенка во время чтения книг и игр на планшете

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Ученые провели масштабное исследование, которое показало, как на мозг ребенка влияет чтение книг и взаимодействие с гаджетами. Об этом сообщает издание CNN.
Специалисты с помощью диффузионной спектральной томографии (тип МРТ) проанализировали активность белого вещества в мозге детей в возрасте 3-5 лет. В эксперименте приняло участие 47 здоровых детей.
На первом фото показан скан мозга ребенка во время занятий с воспитателем. Красные области указывают на что, что чтение книг и другие развивающие игры с ребенком, влияют на рост белого вещества в языковых центрах мозга. Активность в этих центрах повышает способность ребенка к обучению.
На втором фото представлен скан мозга дошкольника, который каждый день проводит за монитором планшета или телефона около двух часов. Голубой цвет показывает, что в тех же языковых центрах мозга есть значительная недоразвитость и дезорганизация белого вещества.
Помимо этого, дети выполнили еще и когнитивные тесты. Результаты показали, что у дошкольников, которые играли на планшете около двух часов, навыки грамотности и память развиты намного хуже, чем у детей, которые предпочитали читать книги.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как привить ребенку любовь к чтению книг.
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