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В Австралии найдены останки самого крупного динозавра

Эти динозавры были довольно быстрыми и очень сильными

сегодня, 05:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ученые из Австралии выяснили, какому динозавру принадлежат останки, найденные пару лет назад в центральной части штата Квинсленд. Об этом сообщает издание Royal Society Open Science.

Палеонтологи признались, что сначала не уделяли должного внимания останкам и лишь после внимательного изучения поняли, что перед ними настоящая и необычайно редкая находка. Оказалось, что кости принадлежат плотоядному тероподному динозавру (авторы дали ему прозвище Банджо), родственнику тираннозавра – одному из самых крупных наземных хищников в истории планеты. 

Известно, что это род динозавров населял территорию Австралии приблизительно 99,6-93,5 миллионов лет назад. Эти хищники были высотой два метра и семь метров в длину, внешне напоминая велоцирапторов.  

Ученые говорят, что эти динозавры были очень сильными и быстро передвигались, а свои передние конечности использовали в качестве основного средства нападения. У них были острые загнутые когти, которыми они захватывали свою жертву.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что польские ученые обнаружили на территории своего государства останки самого крупного морского чудовища.  


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Источник: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.191462
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