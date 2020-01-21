Как отпечатки пальцев: ученые доказали, что движения людей уникальны

Ученые из Финляндии случайно выяснили, что каждый человек обладает уникальными танцевальными движениями. Об этом сообщает издание Eurek Alert.

Специалисты решили провести эксперимент, где искусственному интеллекту (ИИ) нужно было угадать музыкальный жанр по танцевальным движениям человека. Для участия в исследовании пригласили 70 человек и попросили их танцевать под разные стили музыки. В результате эксперимента оказалось, что ИИ смог распознать жанр только в 30% случаев, но исследователи заметили нечто другое.

Оказалось, что в 95% случаев искусственный интеллект правильно определил, кто из 70 участников танцует на видео. Эксперты утверждают, что все дело в уникальности движений, которые остаются неизменными, несмотря на жанр музыки. Эти движения у человека, как отпечатки пальцев.

"У нас много новых вопросов, например, остаются ли наши движения неизменными на протяжении всей жизни. И насколько хорошо люди могут узнавать друг друга по танцевальным движениям. Большинство исследований вызывает больше вопросов, чем ответов", - подчеркнул куратор эксперимента.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что исландская певица написала музыку с помощью искусственного интеллекта.

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