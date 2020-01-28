В США нашли останки нового вида динозавров. Огромный хищник населял поймы западной части Северной Америки в период поздней юры, то есть примерно 157-152 млн лет назад.

Сообщается, что такая датировка делает этого динозавра геологически древнейшим видом аллозавра, предшествовавшему известному ископаемому из Юты - Allosaurus fragilis. Этот вид относится к группе двуногих плотоядных динозавров, которые жили в юрский и меловой периоды.



Allosaurus jimmadseni получил имя в честь известного палеонтолога Джеймса Мадсена. Этот динозавр обладает несколькими уникальными особенностями, среди которых - короткий узкий череп с низкими лицевыми гребнями и относительно узкая задняя часть черепа с плоской поверхностью к нижней части черепа под глаза.



В отличии от более мелкого предшественника, в длину динозавр достигал девяти метров, весил около двух тонн, а вдоль его морды - от носа до глаз - тянулся гребень - "ирокез".



Сейчас ученые изучают другие известные окаменелости этих древних хищников, надеясь отыскать другие останки Allosaurus jimmadseni, которые, возможно, были неправильно классифицированы в прошлом.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", в феврале мимо Земли пролетит астероид.



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