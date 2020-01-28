В ледниках Тибета ученые нашли вирусы, неизвестные науке

Группа ученых на северо-западе Тибетского плато взяла пробы льда и обнаружила в них 28 вирусов, о существовании которых не было известно ранее. Об этом сообщает издание Live Science.

Исследователи взяли пробы с ледников еще четыре года назад. При сверлении и транспортировке льда они заметили, что поверхность проб заражена бактериями, поэтому они стали изучать внутреннюю часть образцов. Чтобы получить к ним доступ, ученые поместили лед в комнату с температурой -5 градусов по Цельсию и использовали стерильную ленточную пилу для срезания по полсантиметра с внешнего слоя проб. Потом лед промыли этанолом и оплавили еще по 0,5 сантиметров.

В результате специалисты промыли образцы стерильной водой, убедившись, что они не заражены другими бактериями. В них были найдены 28 неизвестных вирусов.

Ученые говорят, что хотят узнать об этих вирусах как можно больше, ведь таяние ледников может привести к тому, что неизвестные патогены проникнут в окружающую среду и будут предоставлять угрозу для здоровья людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые сняли на видео "рождение" вирусов.

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