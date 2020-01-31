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Следующие 5 лет прогнозируются жаркими на планете

Британские ученые предупредили, что рост мировых температур необходимо держать в пределах 1,5 ° С

сегодня, 10:58
Автор:

• Олеся Солдатенко

Следующие пять лет с 2020 по 2024 будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений. Об этом говорят данные Британских метеорологических служб.

Синоптики говорят, что в среднем температура в мире поднимется на 1,15-1,46 ° С. При этом отмечается, что предыдущие пять лет также были самыми жаркими с момента начала наблюдений - в среднем на 1,09 ° С выше прежних показателей.

Адам Шейф, который отвечает за долгосрочные прогнозы в Британской метеорологической службе рассказал, что если исключить вероятность масштабной вулканической активности, эти предсказания покажут, что человечество стремительно приближаемся к точке, когда будут временные переходы глобальных температур возле отметки 1,5 ° С.

Британские ученые предупредили, что рост мировых температур необходимо держать в пределах 1,5 ° С. Данная норма предложена Парижским соглашением по климату от 2015 года. Также синоптики подчеркнули, что из-за потепления на Земле "окно возможностей сужается" для реагирования на эту ситуацию.  Прогнозируется, что глобальное потепление коснется северных районов Европы, Азии и Северной Америки, а также Северной Атлантики.

 Как ранее сообщало издание "Комментарии", зимы в Украине не будет: в феврале синоптики прогнозируют аномалии.


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Источник: https://news.sky.com/story/current-hottest-year-record-likely-to-be-broken-in-the-next-five-years-11920967
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