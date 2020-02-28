В Минобразования сообщили, когда студенты получат стипендию за февраль

Студенты, которые получают стипендии после 17 числа каждого месяца, не получили выплаты в феврале. Свои деньги они должны получить в марте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.



В сообщении говорится, что на сегодняшний день утверждаются десятки паспортов бюджетных программ на 2020 год. В их число попали и выплаты стипендий. Это связано с тонкостями бюджетного законодательства.

Отмечается, что такая ситуация сложилась только с теми учебными заведениями, в которых стипендии выплачивают после 17 числа. Студенты других вузов получили свои деньги вовремя.

Ранее "Комментарии" писали, что министр образования и науки Украины Анна Новосад в конце 2019 года наградила 270 учеников, ставших лауреатами стипендии Президента. Среди них оказались ученики из многих регионов страны. В частности, на мероприятие было приглашено 270 учащихся, из которых 150 человек – победители олимпиад по учебным предметам, 120 – победители третьего этапа Всеукраинского конкурса-защиты МАН. Они будут получать стипендию Президента на протяжении всего учебного года. Ее размер, кстати, равен отметке в 2600 гривен.

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