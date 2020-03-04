В мире исчезают песчаные пляжи из-за климатического кризиса – исследование

Ученые сообщают, что почти половина песчаных пляжей в мире может исчезнуть к концу столетия из-за вызванного климатом прибрежного наводнения и человеческого вмешательства. Об этом информирует The Guardian, ссылаясь на исследование Объединенного исследовательского центра (JRC) Европейской комиссии.

Так, песочная эрозия угрожает дикой природе и может нанести тяжелый урон прибрежным территория, на которых больше не будет буферных зон для защиты от наводнений и штормов. Ученые прогнозируют, что через 30 лет эрозия уничтожит 36 097 км или 13,6% песчаных береговых линий. По их данным, ситуация ухудшится во второй половине столетия, будут смыты еще 95 061 км или 25,7% пляжей планеты. Однако это еще оптимистические оценки, основанные на прогнозе RCP4.5 (в этом сценарии океаны к 2100 году увеличатся только на 50 см). Тогда как в исследовании говорится, что при таком же объеме выделения углерода, как сейчас, уровень моря повысится примерно на 80 см. Тогда 131 745 км пляжей, или 13% свободной ото льда береговой линии планеты, окажутся под водой.

По прогнозам, наиболее пострадавшими являются Австралия (14 849 км) и Канада (14 425 км), далее следуют Чили (6 659 км), Мексика (5488 км), Китай (5440 км) и США (5530 км). У Гамбии и Гвинеи короткие береговые линии, но они рискуют потерять более 60% пляжей. Отметим, что большие пляжи сузятся на 100-200 метров на атлантическом и тихоокеанском побережьях, а также на австралийской стороне Индийского океана.

Эксперты подчеркнули, что противостоять таким рискам могут оперативные меры по ограничению выбросов и борьба с нарушением климата.

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