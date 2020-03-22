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Лайфхаки наших бабушек: вечные хитрости

Советы, проверенные временем, помогут решить некоторые бытовые вопросы

сегодня, 10:40 779
Автор:

• Сергей Медведев

Лайфхаки наших бабушек: вечные хитрости

Рубрика "полезные советы" - обязательный элемент большинства из интернет-изданий. Сегодня мы подготовили для вас небольшой набор лайфхаков, которые пригодятся в быту. Считается, что такими хитростями пользовались наши бабушки. Стоит оценить пользу от советов, которые проверены временем.

Соль для уборки

Процесс мытья плиты существенно облегчится, если посыпать места вокруг конфорок солью — после остывания плиты всю грязь можно легко убрать влажной тряпкой.

Точим нож без точилки

Быстро добавить остроты затупившемуся ножу можно, наточив его о кромку фарфоровой тарелки.

Морковь

Для чистки моркови используйте мочалку из проволоки. Так быстрее, легче, и отходов меньше.

 Маникюр

При выполнении домашних работ в перчатках, предварительно поместите в каждый "палец" по небольшому куску ваты — так вы защитите себя от возможного разрыва перчатки.

Яйцо

Убрать разбившееся яйцо проще, если засыпать его солью. Через некторое время смесь засохнет, и вы легко сметете ее в совок.

Узлы на шнурках

Тугой узел будет легче развязать, если присыпать его детской присыпкой.

Ранее портал "Комментарии" уже публиковал 8 лайфхаков с картофелем, которые стоит попробовать.


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Источник: https://www.adme.ru/zhizn-semya/10-prostyh-lajfhakov-ot-nashih-babushek-kotorye-prigodyatsya-sovremennoj-hozyajke-1995965/
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