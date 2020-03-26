Когда закончится учебный год в украинских школах: в Минобразования назвали точную дату

Учебный год в Украине закончится 1 июля, сообщила в видеообращении в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий на странице министерства в Facebook.

Так, в мае или июне ученики вернутся в школы доосваивать пропущенный материал.

"Относительно учебного года. Согласно ЗУ "Об образовании" учебный год в Украине заканчивается 1 июля. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне вернемся за школьные парты, найдем возможность проработать материал, который сейчас подают дистанционно и подвести итоги", - сказала Мандзий.

Ранее портал "Комментарии" писал, что будет с экзаменами и поступлением в вузы: источник сообщил о планах Кабмина. Министерство образования в срочном режиме обсуждает внедрение формата онлайн-образования для школ и высших учебных заведений. Сообщается, что правительство намерено возобновить учебный процесс и не допустить срыва учебного года для выпускников и студентов. Так, уже обсуждается вариант продолжить обучение до лета – до июня или июля. Тогда как в университетах рассматривают возможность перенести на август вступительную кампанию.

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