Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.03.2020

BTC/USD

6636.31

ETH/USD

135.64

LTC/USD

39.11

НБУ 26.03.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

31.25

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В Минобразования рассказали, когда состоится ВНО-2020
НОВОСТИ Все новости

В Минобразования рассказали, когда состоится ВНО-2020

Стало известно, когда Минобразования планирует провести ВНО в этом году

сегодня, 15:17
Автор:

• Таисия Ерохина

В Минобразования рассказали, когда состоится ВНО-2020

В этом году внешнее независимое оценивание в Украине состоится после 20-ых чисел июня, заявила в видеообращении в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий на странице МОН в Facebook.

Так, до 20-ых чисел июня должно пройти пробное ВНО. По словам Мандзий, учебный год в Украине закончится так, как предусматривается действующим законодательством, а изменения предусмотрены только для выпускников 11 класса.

"Для них (выпускников 11 класса – ред.) закончится тогда, когда наши выпускники получат документ об образовании", - объяснили в Минобразования.

Мандзий рассказала про 2 варианта развития событий. При условии возвращения детей в школы в мае пробное ВНО состоится в мае, а основное – после 20-ых чисел июня. А если школьники выйдут на очное обучение в июне, то пробное ЗНО организуют до начала основной сессии, то есть, до конца июня.

Добавим, что в МОН предполагают смещение сроков вступительной кампании, а также планируют большинство мероприятий осуществить онлайн, чтобы не провоцировать скопления людей.

Напомним, "Комментарии" сообщили, что в Минобразования назвали точную дату окончания учебного года в школах.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...