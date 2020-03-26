В Минобразования рассказали, когда состоится ВНО-2020

В этом году внешнее независимое оценивание в Украине состоится после 20-ых чисел июня, заявила в видеообращении в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий на странице МОН в Facebook.

Так, до 20-ых чисел июня должно пройти пробное ВНО. По словам Мандзий, учебный год в Украине закончится так, как предусматривается действующим законодательством, а изменения предусмотрены только для выпускников 11 класса.

"Для них (выпускников 11 класса – ред.) закончится тогда, когда наши выпускники получат документ об образовании", - объяснили в Минобразования.

Мандзий рассказала про 2 варианта развития событий. При условии возвращения детей в школы в мае пробное ВНО состоится в мае, а основное – после 20-ых чисел июня. А если школьники выйдут на очное обучение в июне, то пробное ЗНО организуют до начала основной сессии, то есть, до конца июня.

Добавим, что в МОН предполагают смещение сроков вступительной кампании, а также планируют большинство мероприятий осуществить онлайн, чтобы не провоцировать скопления людей.

Напомним, "Комментарии" сообщили, что в Минобразования назвали точную дату окончания учебного года в школах.

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