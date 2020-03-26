Ученики 4 и 9 классов могут выдохнуть: ГИА отменена из-за карантина

Из-за карантинных ограничений в связи с распространение коронавируса Министерство образования и науки Украины решило отменить проведение государственной итоговой аттестации для учеников четвертых и девятых классов. Об этом рассказала в видеообращении в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий на странице МОН в Facebook.

"Государственная итоговая аттестация для учащихся 4 и 9 класса будет отменена", - заявила Мандзий.

Напомним, в этом году внешнее независимое оценивание в Украине состоится после 20-ых чисел июня, а до этих дат – проведут пробное тестирование. В Минобразования рассказали про 2 варианта развития событий. При условии возвращения детей в школы в мае – пробное ВНО состоится в мае, а основное – после 20-ых чисел июня. А если школьники выйдут на очное обучение в июне, то пробное ЗНО организуют до начала основной сессии, то есть до конца июня.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в Минобразования определились, до какого летнего месяца будут учиться украинские школьники. Так, учебный год в Украине заканчивается 1 июля. В Минобразования планируют возврат на обучение в школы в мае или в июне, чтобы дети имели возможность проработать материал, который в условиях карантина изучают дистанционно.

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