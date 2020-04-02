В Антарктиде нашли останки тропического леса

Останки тропического леса нашли в ученые в Антарктиде. Об этом сообщает Science alert.

Останки леса удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса. Пласт находился на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду. И ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции.

Ученые провели рентгеновскую томографию и были крайне удивлены. Под слоем льда все это время находились окаменевшие останки растительных корней. Также на них обнаружили мелкие частицы спор и пыльцы. Все это дает повод утверждать, что ранее Антарктида была покрыта густой тропической растительностью. На ледяном континенте тропические леса произрастали около сотни миллионов лет назад, незадолго до того как тот превратился в сплошной ледяной и почти безжизненный пласт.

Исследователи считают, что в основном лес был сконцентрирован у побережья Антарктиды, предположительно ее Западной части. При чем растительность напоминала ту, которая сейчас покрывает территорию Новой Зеландии.

Объяснили экспедиторы и почему Антарктида превратилась в пустыню. После сдвига континентальных плит в эпоху динозавров Антарктида стала получать гораздо меньше солнечного света и это пагубно повлияло на растительность. До этого, предполагают ученые, на континенте держалась температура около +12 по Цельсию.



Ранее "Комментарии" писали о том, что ученые нашли в тропическом лесу антибиотик.

Фото: Science alert









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