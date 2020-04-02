ОПЗЖ: Дети стали заложниками политических игрищ действующей власти

"Оголтелым русофобам и националистам" не дает покоя гуманитарно-образовательный проект, в рамках которого телеканалы начнут транслировать видеоуроки для школьников в условиях карантина. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

В политической силе напомнили, что пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры в Украине сделали невозможным нормальный учебный процесс для школьников и студентов, в связи с чем телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK приняли участие в проекте "Всеукраинская школа онлайн".

"Участие этих телеканалов крайне важно для реализации проекта, поскольку они являются самыми крупными и узнаваемыми среди тех, кто по просьбе президента Зеленского согласился пожертвовать своим эфирным временем в интересах украинских школьников и их родителей. Ведь транслировать видеоуроки не согласились ни 1+1, ни ТРК Украина, ни СТБ, ICTV и Новый", — отметили в партии.

Однако, акцентировали внимание в ОПЗЖ, на сегодняшний день дети стали заложниками политических игрищ действующей власти, очередными жертвами борьбы со свободой слова.

"Лишение телеканала "112 Украина" цифровой лицензии уже сделало его недоступным для миллионов телезрителей, как и отключение NewsOne от кабельных сетей.", — подчеркнули в партии. Также в ОПЗЖ добавили, что такое решение лишает детей возможности смотреть обучающие видео на этих телеканалах.

Кроме того, как отметили в политической силе, даже гуманитарно-образовательный проект не дает покоя "оголтелым русофобам и националистам".

"Так, директор одной из частных львовских школ — "Будокан" — прямо запретил учителям и детям смотреть трансляции, которые будут идти на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ответом властей на такое заявление было молчание. Видимо, и. о. министра, которая, напомним, курировала конкурс детского рисунка на тему дивизии СС "Галичина", как и директор вышеуказанного учебного заведения, считает, что детям лучше быть необразованными, но "патриотичными"", — возмущены в ОПЗЖ.

В партии убеждены, что молчание власти по этому вопросу, который находится под прямым патронатом президента Украины Зеленского, напрямую указывает на ее слабость и неспособность организовать любой процесс без оглядки на позицию национал-радикалов.

"Также против трансляции уроков выступил националист из партии Порошенко Владимир Вятрович, заявив, что трансляция видеоуроков — это приучение к тому, что "капитуляция — это хорошо, а Россия — друг-союзник?". Позиция Вятровича представляет интерес для психиатров, но общая тенденция очевидна. Такой подход вполне укладывается в их политику оболванивания населения", — отметили в политсиле.

""Оппозиционная платформа — За жизнь" заявляет, что борьба власти с инакомыслящими, независимыми журналистами и СМИ, которая изначально была аморальной и незаконной, сегодня обернулась против украинских детей, их права на получение знаний, их права на достойную жизнь. Наша партия категорически осуждает действия чиновников, ответственных за фактическое введение цезуры, запрещенной Конституцией Украины, и требует вернуть детям право свободно учиться, гражданам Украины — узнавать новости из независимых источников, а журналистам вернуть право на свободу слова", — подытожили в ОПЗЖ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!