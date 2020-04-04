Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.04.2020

BTC/USD

6798.30

ETH/USD

143.78

LTC/USD

40.50

НБУ 06.04.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

29.86

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение На Земле уменьшился уровень сейсмического шума из-за пандемии – ученые
НОВОСТИ Все новости

На Земле уменьшился уровень сейсмического шума из-за пандемии – ученые

Сейсмологи сообщили, что в связи с карантинами в разных странах из-за пандемии Земля стала меньше «дрожать»

4 апреля 2020, 05:00 1214
Автор:

• Таисия Ерохина

На Земле уменьшился уровень сейсмического шума из-за пандемии – ученые

Глобальные меры по сдерживанию распространения коронавируса, по-видимому, сделали мир намного спокойнее. Так, ученые заметили уменьшение сейсмического шума на Земле, пишет CNN.

Во всем мире сейсмологи наблюдают намного меньше окружающего сейсмического шума - то есть вибрации, создаваемые автомобилями, поездами, автобусами и людьми, которые происходят в повседневной жизни. Из-за отсутствия этого шума верхняя кора Земли движется чуть меньше.

Томас Лекок, геолог и сейсмолог Королевской обсерватории в Бельгии, впервые указал на это явление в Брюсселе. По словам Лекокка, в Брюсселе с середины марта наблюдается снижение на 30-50% окружающего сейсмического шума, примерно в то время, когда в стране началось закрытие школ и предприятий, а также другие меры по социальному дистанцированию. Такая тенденция помогает сейсмологическим станциям фиксировать наименьшие изменения, а также свидетельствует о том, что население действительно соблюдает карантинные ограничения.

Ранее "Комментарии" написали, что благодаря карантину в некоторых городах Украины улучшилось состояние воздуха.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2020/04/02/world/coronavirus-earth-seismic-noise-scn-trnd/index.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...