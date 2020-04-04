На Земле уменьшился уровень сейсмического шума из-за пандемии – ученые

Глобальные меры по сдерживанию распространения коронавируса, по-видимому, сделали мир намного спокойнее. Так, ученые заметили уменьшение сейсмического шума на Земле, пишет CNN.

Во всем мире сейсмологи наблюдают намного меньше окружающего сейсмического шума - то есть вибрации, создаваемые автомобилями, поездами, автобусами и людьми, которые происходят в повседневной жизни. Из-за отсутствия этого шума верхняя кора Земли движется чуть меньше.

Томас Лекок, геолог и сейсмолог Королевской обсерватории в Бельгии, впервые указал на это явление в Брюсселе. По словам Лекокка, в Брюсселе с середины марта наблюдается снижение на 30-50% окружающего сейсмического шума, примерно в то время, когда в стране началось закрытие школ и предприятий, а также другие меры по социальному дистанцированию. Такая тенденция помогает сейсмологическим станциям фиксировать наименьшие изменения, а также свидетельствует о том, что население действительно соблюдает карантинные ограничения.

Ранее "Комментарии" написали, что благодаря карантину в некоторых городах Украины улучшилось состояние воздуха.

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