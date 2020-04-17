Замминистра образования и науки Егора Стадного интересует не работа министерства, а получение грантов, - эксперт

МОН Украины должно заниматься повышением качества образования и науки, а не "перерабатывать" и "осваивать" грантовые или кредитные средства. О кредитах должны беспокоиться Минфин и Минэкономики. Такое заявление сделал кандидат наук госуправления, экономический эксперт Юрий Гаврильченко, комментируя слова замглавы МОН Егора Стадного о том, что в последние месяцы в ведомстве работают над получением льготного кредита от Всемирного банка, считая это жизненно важной задачей.

По мнению эксперта, чиновники министерства попросту не понимают своих основных задач, поскольку они вышли из грантовой среды.

Гаврильченко отмечает, что руководство Минобразования регулярно говорит о деньгах и гораздо реже о том, над чем они работают, какие программы разрабатывают, что будет делаться для повышения качества образования, как согласовываются школьные программы с тем, что студенты будут изучать в высшей школе. Причина, по его словам, в подходах команды экс-премьера Алексея Гончарука – которой ближе всего как раз тема грантов и кредитов.

"Результат такого подхода продемонстрировали телеуроки, где учителя спокойно помещают белых медведей на Южный полюс, Ивана Грозного отправляют на войну с "ливанским орденом", а Австралию у них омывает Атлантический океан", - подчеркнул Гаврильченко.

Эксперт предостерег от коммерциализации науки, которую может повлечь использование кредитных средств.

“Гранты и кредиты – абсолютно разные вещи. Гранты – это безвозмездная помощь, предоставляемая ученым. А кредитные деньги, которые министерство собирается “переваривать”, нужно отдавать” за счет бюджета. К тому же, полученные кредиты (а МОН - не бизнес-организация, а центральный орган исполнительной власти) – это возможное основание для роста стоимости обучения на коммерческих отделениях государственных ВУЗов”, - считает кандидат наук госуправления.

Напомним, в принятых парламентом изменениях в закон о бюджете на 2020 год, помимо защищенных статей расходов, таких как заработные платы и стипендии, сохранены 1 млрд гривен субвенции на Новую украинскую школу и почти 300 млн гривен для Национального фонда исследований.

Также полностью сохранено конкурсное финансирование научных проектов в учреждениях высшего образования. Заместитель министра образования и науки Егор Стадный отмечает, что Министерство стремится скорее завершить формальные процедуры и в течение 2020 года подписать документы для получения кредитных средств от Всемирного банка.

Национальный фонд исследований был создан Кабинетом министров 4 июля 2018 года. Средства Фонда формируются за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов, в частности, и иностранных доноров, а также других не запрещенных законодательством грантовых средств.

Егор Стадный до прихода в министерство в 2019 году работал директором аналитического центра CEDOS, созданного экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун на грантовые деньги.





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