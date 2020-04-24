Коронавирус vs экология: как карантин отразится на окружающей среде и чего стоит ожидать в будущем

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщает, что из-за пандемии коронавируса глобальные выбросы углерода в этом году сократятся на 6%. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как карантинные меры влияют на экологию. И спрогнозировали, можно ли сделать этот эффект долгосрочным (ведь много говорится об изменении климата и опасностях в связи с этим) без серьезного ущерба для экономики.



Коронавирус vs экология: кардинально ничего не изменится

По словам эксперта Украинского института политики Владислава Дзивидзинского, несмотря на соответствующее заявление генсека ВМО Петтери Таласа, среднесрочный и долгосрочный прогнозы для мирового климата негативны.

"Сейчас экологическая ситуация, действительно, улучшается. Это связно с остановкой из-за пандемии, карантинных мер и кризиса ряда производств, сокращением движения транспорта, выработки энергии в мире. Все это предсказуемо приводит к уменьшению выбросов, – говорит эксперт. – Но вряд ли удастся следовать Парижскому соглашению по климату, которое было принято 12 декабря 2015 года и должно заменить ограничивающий выбросы парниковых газов Киотский протокол (его действие заканчивается в этом году). Напомню, что целью соглашения было не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С. В иделе – удержать потепление в пределах 1,5°С. Отмечу, что сейчас средняя температура на 0,75°С выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годах. Если к 2100 году мы получим повышение на 2°С, это приведет к непоправимым последствиям. Увы, но в посткризисный период будет очень трудно не допустить нарушения баланса интересов между обществом, бизнесом и окружающей средой".

У всех стран планового ожидается экономический спад после окончания пандемии, отмечает Владислав Дзивидзинский. При этом ни у бизнеса, ни у государств не будет достаточно ресурсов для инвестиций в увеличение экологичности промышленности. Да и желания такого – тоже.

"Эко-модернизация – это дорого. Как и выполнение мировых соглашений и директив, – говорит эксперт. – И после эпидемии наиболее вероятно, что государства, пытаясь выйти из экономического кризиса, будут усиленно инвестировать в крупные производств и инфраструктурные проекты. Стараться получить максимально большой и быстрый экономический эффект, создать больше рабочих мест. А экологией будут жертвовать. Ведь экономическая отдача от экологических проектов имеет долгий период окупаемости".

Украина, как и многие другие страны, скорее всего, будет переносить сроки реализации природоохранных обязательств, взятых на себя. И пересмотрят политику по окружающей среде.

"Мой личный прогноз – в краткосрочной перспективе (до года) экологическая ситуация будет улучшаться. А в среднесрочной (от года до пяти лит) – и в Украине, и в мире она будет ухудшаться", – резюмирует Владислав Дзивидзинский.

Коронавирус vs экология: в разных регионах ситуация отличается

Менеджер по коммуникациям общественной организации "Экодия" Александра Хмарная отмечает, что карантинные мероприятия влияют по-разному, в зависимости от региона.

"Выбросы действительно сократились временно в определенных регионах из-за прекращения или замедления работы предприятий. С другой стороны, из-за остановки общественного транспорта люди больше начали пользоваться частными авто, что вызывает больше выбросов от этого сектора", – говорит Александра Хмарная.

Она подчеркивает, что сокращение выбросов на 6% недостаточно для достижения глобальных целей и удержания поднятия температуры на приемлемом уровне. Это также не гарантирует возврат к прошлым объемам в последующие годы…

"Для реального противодействия климатическому кризису в долгосрочной перспективе необходимы более системные решения: отказ от ископаемого топлива, переход на возобновляемые источники энергии, поддержка энергоэффективности, развитие общественного и электротранспорта, поддержка устойчивого сельского хозяйства, восстановление экосистем, модернизация и электрификация промышленности, – перечисляет представитель ОО "Экодия". – И эти действия будут выгодными для экономики в будущем. Доказано, что переход на возобновляемую энергетику и энергоэффективность является не только экологически, но и экономически целесообразным. Энергия из возобновляемых источников уже одна из самых дешевых, к тому же создает дополнительные рабочие места. Устойчивое сельское хозяйство – это развитие малого бизнеса и местных общин. Не говоря уже о том, что чистая окружающая среда – это сохранение жизни и здоровья людей, что является важнейшим вкладом в экономическое развитие государства".

Экологические проблемы не решаются короткими и жесткими ограничениями, подобными карантину. Все зависит от устойчивого развития всех отраслей экономики, уверена Александра Хмарная.

Коронавирус vs экология: глобальное потепление только набирает обороты

"Существует мнение, что введение карантина, связанного с распространением вируса COVID-19, благоприятно влияет на окружающую среду и в частности на процесс глобального потепления. Такую точку зрения можно услышать, как от обычных людей, так и от специалистов серьезных организаций, например, Всемирной метеорологической, – отмечает исполнительный директор Общественной экологической организации "Голос Природы" (г.Каменское, быв. Днепродзержинск) Евгений Колишевский. – Это утверждение основано на том, что в период карантина многие предприятия остановили свою деятельности и прекратили выбросы в атмосферу".

Кроме этого, подчеркивает эксперт, считается, что в период карантина люди уменьшили свое персональное влияние на окружающий мир ("экологический след") из-за снижения уровня потребления.

"20-летний опыт работы в данной сфере показывает, что одной из характерных особенностей этой экологической проблемы является инерционность, – говорит Евгений Колишевский. – Это означает, что даже, если все государства организованно сократят свои выбросы парниковых газов, проблема глобального потепления будет довольно длительный период оставаться актуальной".

По словам эксперта, есть и другие причины, из-за которых не стоит рассматривать временное сокращение выбросов как положительный эффект карантина.

"Существует большая опасность, что после карантина, промышленники постараются частично компенсировать свои экономические потери за счет сокращения расходов на выполнение природоохранных мероприятий, – поясняет Евгений Колишевский. – У нас есть информация, что с подобным обращением планируют обратиться к правительству крупные предприятия в России, а также у нас – в Украине. Более того, в Украине действующий мораторий на проверки предприятий из-за военных действий на Донбассе, а также запрет постановлением Кабинета министров о проведения плановых проверок в период карантина дает возможность промышленникам безнаказанно загрязнять окружающую среду. Крупный промышленный город Каменское является наглядным примером сложившейся ситуации".

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