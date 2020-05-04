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Карантин и секс: ученые выяснили, как изоляция повлияла на интимную жизнь в разных странах

В Бангладеш, Индии и Непале некоторые говорят, что во время пандемии их сексуальная жизнь стала ярче: вместо одного раза в неделю занимаются сексом пять раз

сегодня, 10:25
Автор:

• Елена Волкова

Карантин и секс: ученые выяснили, как изоляция повлияла на интимную жизнь в разных странах

Ученые из Китая, Непала, Великобритании и Бангладеша провели совместное исследование о том, как карантин повлиял на интимную жизнь мужчин и женщин в разных странах. Об этом пишет Psy Post.

Исследователи трудились в разных точках мира. Только китайские ученые смогли опросить 459 человек от 18 до 45 лет: 270 мужчин и 189 женщин. Интересно, что каждый четвертый заявил, что во время карантина его либидо резко снизилось. Только 8% женщин заявили, что в изоляции их сексуальная жизнь стала ярче. Кроме того, 37% опрошенных говорят, что занимаются сексом реже, и столько же поделились, что получают от процесса куда меньшее удовольствие. 

Тем временем 120 респондентов из Бангладеш, Индии и Непала, которые состоят в браке, в карантин чувствуют себя примерно так же. Только 3,3% опрошенных говорят, что во время пандемии их сексуальная жизнь стала ярче: дескать, вместо одного раза в неделю занимаются сексом пять раз. 

Интересно, что половина всех опрошенных считают, что изоляция помогла им укрепить эмоциональную близость со второй половинкой.

Напомним, британские ученые провели исследование и определили, сколько женщин полностью удовлетворены своим партнером в сексуальном плане. Для участия в эксперименте пригласили около 2 тысяч пар, им задавали вопросы на тему секса, в частности спрашивали о сексуальных фантазиях. Результаты исследования показали, что больше всего пары хотят разнообразить свою интимную жизнь с помощью секс-игрушек (20%), а также  новых поз в сексе (24%).


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Источник: https://korrespondent.net/tech/4224383-uchenye-vyiasnyly-kak-karantyn-povlyial-na-seksualnuui-zhyzn-luidei
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